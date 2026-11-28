A conta que chega todo mês: por que o Brasil paga bilhões a gigantes estrangeiras para gerenciar seus próprios dados

Enquanto o debate público sobre a tecnologia no Brasil frequentemente gira em torno de aplicativos, redes sociais e a promessa de uma "era da inteligência artificial”, um dado concreto permanece invisível para a maioria: o Estado está pagando bilhões de reais a empresas estrangeiras para manter suas próprias estruturas digitais funcionando. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB) identificou contratações de tecnologias estrangeiras pelo setor público no valor de R$ 10,35 bilhões entre junho de 2024 e junho de 2025. Esse fluxo de caixa, que sai do orçamento federal e estadual para o exterior, é o centro da preocupação da Rede pela Soberania Digital, um coletivo que nesta semana levou suas propostas diretamente ao coração do poder executivo: a Secretaria-Geral da Presidência da República.

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O pedido de um "Grupo Extraordinário” e a articulação política

O grupo, que reúne mais de 3.500 assinaturas individuais, além da adesão de 160 organizações e 30 parlamentares, foi recebido pelo ministro Guilherme Boulos. A reunião não foi apenas protocolar; ela encerra uma semana intensa de mobilização em Brasília, marcada pelo primeiro encontro presencial da chamada "Bancada pela Soberania Digital”. O objetivo central do documento entregue ao governo, destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é a criação de um Grupo Extraordinário de Transição para a Soberania Digital. A proposta é clara: antes mesmo de o próximo governo (2027-2030) começar a operar de fato, é necessário montar uma estrutura que une movimentos sociais, sindicatos, universidades e o setor produtivo para definir as regras do jogo digital do país.

A articulação política em torno dessa agenda ganhou corpo com a deputada federal Natália Bonavides, que anunciou a formalização de uma Frente Parlamentar pela Soberania Digital. Para ela, o passo seguinte é apresentar aos colegas de Casa as estruturas do governo federal voltadas às políticas digitais, sugerindo que há uma necessidade urgente de alinhamento entre o Legislativo e a sociedade civil. A audiência com Boulos teve a presença da deputada eleita Luisa Cela (PT-CE), que articulou o encontro, e de representantes de diversas organizações, incluindo o MTST, a Fenadados e movimentos da Amazônia, sinalizando que a pauta digital não é vista apenas como uma questão de mercado, mas de território e soberania popular.

Da dependência externa ao controle estatal sobre terras raras

As cinco propostas estruturantes entregues a Boulos vão além de aumentar o gasto em pesquisa. Elas sugerem uma mudança de lógica na administração pública. O plano inclui a elaboração de um Plano Nacional para a Soberania Digital com metas de longo prazo e participação popular, investimentos em capacidades tecnológicas nas universidades e, crucialmente, o redirecionamento dos recursos públicos. Em vez de comprar pronto o que é produzido fora do país, o Estado propõe usar seu poder de compra para fomentar o desenvolvimento interno.

Outro ponto sensível é a infraestrutura crítica. A rede defende o desenvolvimento de plataformas abertas de comunicação, investimentos em inteligência artificial brasileira, chips e semicondutores. Aqui, a discussão toca num nervo geoeconômico delicado: o controle estatal sobre a exploração das terras raras. Elementos essenciais para a fabricação de eletrônicos de ponta e tecnologias de defesa, essas minerais são, em grande parte, processadas e dominadas por atores estrangeiros. Para a Rede, a soberania digital é inexistente sem a soberania sobre a matéria-prima que sustenta a hardware da era digital.

A visão que emerge desse movimento é uma noção de soberania "popular e territorializada”. Não se trata apenas de proteger o Estado contra espionagem estrangeira ou de garantir a estabilidade de sistemas bancários, mas de reconhecer as capacidades tecnológicas locais. O argumento, apoiado em uma leitura crítica da relação entre linguagem oficial e realidade social, é que sem controle democrático sobre dados, algoritmos e redes, a tecnologia continuará sendo um vetor de extração de riqueza e de dependência, e não um instrumento de desenvolvimento nacional. O site institucional do grupo, soberania. digital, reforça a necessidade de um projeto "nacional e coletivo” baseado em código aberto e tecnologias públicas. Enquanto o país discute o futuro, o presente é marcado por uma conta que chega todo mês: a fatura das soluções de fora, pagas com o dinheiro de todos.