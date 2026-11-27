Janja confronta o PT: escala de festa na posse acirra embate com ajuste fiscal

A organização da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro, tornou-se o centro de um embate interno entre a primeira-dama, Janja da Silva, e a cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT). O ponto de conflito não é apenas a escala do evento, mas a contradição entre a ambição estética da celebração e a realidade fiscal do país.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil - 01.01.2023 - Solenidade de Posse Presidencial 39º presidente do Brasil, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128138384 Президент Бразилии Лула да Силва

Janja, encarregada de coordenar as comemorações, promove uma articulação para transformar a Esplanada dos Ministérios em um palco de magnitude internacional. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, nomes como o porto-riquenho Bad Bunny e o britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd, estariam na mira para as apresentações. Para viabilizar isso, a primeira-dama atua em um núcleo restrito com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o secretário-executivo Márcio Tavares, operando com pouca interlocução com a estrutura do PT.

A resistência do partido baseia-se em um cálculo de risco político e financeiro. Integrantes do PT alertam que a montagem de um "megapalco" e o pagamento de cachês internacionais são incompatíveis com o momento atual, no qual o governo promove um ajuste fiscal rigoroso — com um pacote de economia estimado em R$ 56 bilhões para 2027 já aprovado pelo Congresso.

Para a cúpula petista, um tom triunfalista na posse pode soar insensível e gerar desgastes com a base popular e com a oposição, especialmente diante de juros altos e do endividamento generalizado das famílias brasileiras. O partido propõe uma festa "modulada": estariam dispostos a bancar estruturas modestas, como trios elétricos para artistas nacionais, ou custos logísticos (passagens e hospedagem) para estrangeiros, mas evitam assumir a responsabilidade pelos cachês, que representam a maior fatia dos custos.

Além do impacto na imagem, há o receio jurídico. O uso de verbas da União para financiar um evento dessa proporção poderia abrir brechas para acusações de promoção pessoal do presidente com dinheiro público. Como alternativa, estuda-se a captação de recursos via sindicatos, embora nada tenha sido definido.

Este impasse não é novo. Durante a campanha presidencial, Janja já havia batido de frente com a coordenação do partido ao exigir estruturas luxuosas, como tapetes vermelhos e passarelas nos comícios, enquanto a equipe técnica priorizava a logística e a economia. A disputa só foi mitigada no segundo turno, quando Lula adotou o formato de caminhadas e trios elétricos.

Enquanto a festa é discutida, a parte burocrática e de segurança avança. O PT ficou responsável pelo acolhimento da militância em Brasília, planeando a infraestrutura de banheiros e água em locais como a UnB e a Granja do Torto — tentando evitar a falta de água ocorrida na posse de 2023. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal confirmou que o esquema de segurança especial, envolvendo 22 órgãos federais e distritais, será mantido até 10 de janeiro, com revistas rigorosas em um perímetro de dois quilômetros.