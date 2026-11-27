Demanda de profissionais em 2027 no Brasil: os setores que lideram as contratações e salários

O mercado de trabalho brasileiro para 2027 será moldado por três vetores principais: a transição para o novo regime da reforma tributária, a maturação da inteligência artificial (IA) e a busca por eficiência operacional. Um levantamento do Talenses Group, baseado em dados de recrutamento e projetos de 2026, aponta que a demanda não crescerá de forma linear, mas sim qualitativa, concentrando-se em profissionais capazes de traduzir complexidades técnicas em resultados financeiros.

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Reforma Tributária: De conformidade a estratégia

A implementação da reforma tributária está gerando um deslocamento no perfil do profissional fiscal. Não se trata mais apenas de preencher guias ou interpretar a lei, mas de redesenhar a gestão financeira das empresas. Segundo Gabriel Adib, diretor do Talenses Group, a valorização recai sobre quem consegue converter mudanças legislativas em decisões operacionais e estratégicas, impactando diretamente o fluxo de caixa e a formação de preços.

O dado mais expressivo vem da Assigna (empresa do grupo): houve um salto de 138,5% nas vagas fiscais e tributárias entre os primeiros semestres de 2025 e 2026. No entanto, esse aumento não significa necessariamente expansão do quadro fixo. Fernando Pedro, diretor-geral da Assigna, observa que o curto prazo será marcado por um pico de contratações por projeto, focadas na adaptação de sistemas e testes de operação sem a interrupção do negócio.

IA e Liderança: O fim do operacional puro

Na tecnologia, o mercado começa a filtrar profissionais. A fase de experimentação com IA terminou; agora, a demanda é por quem coloca a tecnologia em produção em escala. O gargalo atual, segundo Kleber Bonancio, diretor da LANDtech, é a escassez de especialistas (Engenheiros de IA, MLOps, LLMOps) que possuam a profundidade técnica aliada à experiência em ambientes corporativos reais.

Essa automação do nível operacional altera a régua para a alta liderança. João Marcio Souza, CEO da Talenses Executive, prevê uma polarização salarial: executivos que desempenham funções tradicionais devem enfrentar pressão nos ganhos, enquanto aqueles que geram valor real através da transformação organizacional serão mais bem remunerados. A métrica de valor deixa de ser o tamanho da estrutura liderada para ser a magnitude do resultado gerado.

Eficiência Operacional e Supply Chain

Nas áreas de engenharia e supply chain, o foco mudou de expansão para otimização. Com critérios mais rígidos para novos investimentos (CAPEX), as empresas buscam profissionais que reduzam desperdícios e aumentem a produtividade sem elevar os custos fixos. Daniela Cepeda, gerente da área no Talenses, destaca a necessidade de perfis híbridos, capazes de transitar entre a técnica e a gestão de stakeholders em cenários de incerteza.

Radiografia Salarial (Base 2026)

O levantamento detalha a remuneração mensal base (sem bônus) para profissionais seniores em empresas de médio e grande porte, com projeções de valorização para 2027:

Alta Liderança: CMO (Marketing): R$ 65 mil a R$ 150 mil (Projeção de alta: 5% a 10%) CRO (Receita) e CSCO (Supply Chain): R$ 65 mil a R$ 120 mil

Tecnologia (Regime CLT): Especialistas em Cibersegurança (Liderança): R$ 19 mil a R$ 26 mil Engenheiros de IA: R$ 15 mil a R$ 25 mil Consultores SAP: R$ 14 mil a R$ 20 mil Valorização nominal projetada: ~4%

Finanças e Tributação: Consultores de ERP: R$ 15 mil a R$ 25 mil Analistas Seniores de FP&A: R$ 8 mil a R$ 14 mil Analistas Fiscais Seniores: R$ 7 mil a R$ 12 mil

Engenharia e Supply Chain: Gerentes de Projetos de Engenharia: R$ 18 mil a R$ 36 mil Gerentes de Supply Chain: R$ 22 mil a R$ 39 mil (Projeção de alta: 5% a 8%) Engenheiros de Automação Industrial: R$ 13 mil a R$ 20 mil (Projeção de alta: 6% a 10%)

