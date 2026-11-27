Luiz Carlos Trabuco assume Fazenda com foco em coordenação fiscal e monetária

A nomeação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva traz ao centro do governo um perfil técnico de mercado, mas com nuances específicas sobre a condução da política econômica. O executivo, que preside o Conselho de Administração do Bradesco, opera sob a lógica do "tripé macroeconômico" — câmbio flutuante, metas de inflação e equilíbrio fiscal -, porém com um olhar crítico sobre a eficácia da coordenação entre a política fiscal e a monetária.

O ponto central da visão de Trabuco é a compatibilidade de vetores. Em abril de 2026, ele alertou que a expansão de gastos governamentais concomitante à manutenção de juros elevados pelo Banco Central gera um efeito de anulação mútua, comparando a situação a um tratamento médico contraditório. Para o banqueiro, o crédito e o investimento só prosperam quando a política fiscal e a monetária caminham na mesma direção.

O custo do capital e a Selic

Trabuco tem sido vocal sobre o impacto dos juros reais na competitividade empresarial. Ele destacou que a escalada da taxa Selic, que saltou de 2% para 15%, penalizou severamente empresas que haviam financiado investimentos em momentos de custo menor. Embora reconheça que a política restritiva do Banco Central foi correta para conter a inflação, Trabuco defende que já existe uma "gordura" na taxa básica que permite reduções, visando aliviar a manutenção de estoques e o endividamento de famílias e governos.

Disciplina Fiscal vs. Crescimento

Embora defenda a responsabilidade fiscal, o futuro ministro afasta a ideia de que o ajuste deva ser um fim em si mesmo ou um entrave ao desenvolvimento. Para Trabuco, o crescimento econômico é a ferramenta necessária para a redução de desigualdades, desde que respeite os limites da inflação e a sustentabilidade da dívida pública.

Sobre as medidas recentes de ajuste fiscal, Trabuco classificou a primeira etapa do pacote do governo Lula como "um bom começo". O impacto concreto dessa medida, segundo dados governamentais, é a projeção de melhora no resultado primário de 2027, elevando-o de R$ 45,1 bilhões para R$ 56,1 bilhões.

Eficiência Estrutural e Reforma Tributária

No campo da competitividade, Trabuco apoia a reforma tributária do consumo implementada no terceiro mandato de Lula, vendo-a como um marco de simplificação. Contudo, ele alerta para o "Custo Brasil", quantificado em R$ 3,5 trilhões anuais em estudo do Movimento Brasil Competitivo (MBC) com apoio da Monitor Deloitte. Esse montante não é um número abstrato, mas a soma de gargalos logísticos, insegurança jurídica e, principalmente, juros reais elevados.

No cenário externo, a postura defendida por Trabuco é a da cautela diplomática. Frente às políticas comerciais de Donald Trump nos Estados Unidos, o banqueiro argumenta que o Brasil deve priorizar a negociação e o diálogo, evitando reações precipitadas que possam comprometer a estabilidade comercial do país.

O desafio de Trabuco na Fazenda será converter essa agenda de "equilíbrio pragmático" em execução real, equilibrando as pressões por gastos sociais com a necessidade de reduzir o custo de capital para destravar a produção nacional.