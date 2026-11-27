O tabuleiro para 2030 já começa a ser desenhado, e a palavra de ordem para a esquerda, segundo o comunicador Adriano Felipe, deve ser a blindagem. Em entrevista à TV 247, o criador do canal Reflexões Contemporâneas foi categórico: para evitar rupturas e traições, o sucessor de Luiz Inácio Lula da Silva precisa, obrigatoriamente, carregar a carteirinha do Partido dos Trabalhadores (PT).
O argumento de Adriano não é apenas burocrático, mas traumático. Ele evoca a memória do governo Michel Temer como o exemplo máximo do risco de entregar a cabeça de chapa a aliados de outros partidos. Para ele, a lealdade demonstrada por figuras como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) é louvável, mas insuficiente para garantir a continuidade do projeto político; se Alckmin ou qualquer outro aliado quiser a sucessão, o caminho natural seria a filiação ao PT.
No radar de nomes, Fernando Haddad surge como o perfil mais equilibrado entre técnica e política, embora Adriano aponte um erro estratégico do partido ao lançá-lo na disputa pelo governo de São Paulo, o que teria gerado um desgaste evitável. Outras peças no tabuleiro incluem Flávio Dino, além de Guilherme Boulos e André Janones — desde que estes últimos migrem para a legenda petista.
Um ponto crítico da análise é o "fogo amigo". Adriano observa que a esquerda radical, especialmente setores do PSOL, tem concentrado ataques em figuras como Haddad e Janones. Para ele, isso não é apenas divergência ideológica, mas uma manobra eleitoral para desgastar a capacidade de transferência de votos de Lula e abrir espaço para uma candidatura própria do PSOL em 2030. O alerta é claro: a falta de capilaridade nacional dessa ala pode fragilizar a esquerda e pavimentar o retorno da direita ao Planalto.
Já do lado conservador, a previsão é de fragmentação. Com a possível inelegibilidade de Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro deve apostar em Michelle Bolsonaro para manter o legado da família. No entanto, a equação se complica com Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que dificilmente abriria mão de sua própria ambição presidencial pelo Republicanos. O cenário projetado para 2030, portanto, não é de polarização binária, mas de um embate entre três forças distintas.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.