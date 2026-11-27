Fernando Haddad deve deixar primeiro escalão do governo federal a partir de 2027

Fernando Haddad deve deixar o primeiro escalão do governo federal a partir de 2027. O acordo, firmado em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, marca a transição do ex-ministro da Fazenda para a vida civil, onde planeja retomar a docência na Universidade de São Paulo (USP), reativar sua consultoria e liderar a mobilização internacional pela taxação de bilionários.

Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

A saída do núcleo central de poder reflete a consolidação de Camilo Santana (PT-CE) como o principal nome para a Casa Civil, esvaziando as expectativas que, até o primeiro turno de 2026, colocavam Haddad como favorito para a coordenação política do governo. O afastamento também parece ser uma escolha estratégica de Haddad para evitar o desgaste de novos embates internos, comuns durante sua gestão econômica.

Lula chegou a tentar manter Haddad no governo propondo a criação de uma secretaria com status ministerial para coordenar investimentos estratégicos — focada em transição energética, terras raras e centros de processamento de dados. No entanto, o ex-ministro recusou a oferta por considerar a estrutura desnecessária, argumentando que tais funções devem permanecer sob a responsabilidade dos ministérios da Fazenda e da Casa Civil.

A movimentação ocorre após um ciclo político intenso para Haddad. A pedido de Lula, ele disputou o governo de São Paulo em um cenário desfavorável e com apoio financeiro reduzido do PT. Apesar da derrota no primeiro turno, ele assumiu a coordenação da campanha presidencial no estado, contribuindo para um aumento de 2,6 milhões de votos para Lula na segunda etapa.

Embora alas do PT defendessem que Haddad ocupasse cargo de destaque para pavimentar sua eventual sucessão a Lula em 2030, o ex-ministro sinaliza que não pretende integrar a nova equipe ministerial, a menos que surja uma proposta disruptiva.

Mesmo saindo do governo, Haddad deixa um legado técnico reconhecido por aliados e adversários, especialmente a aprovação da reforma tributária sobre o consumo e a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A pauta da justiça tributária e a taxação dos super-ricos, que ele ajudou a pautar no G20 em 2024, devem ser o eixo central de sua atuação pública daqui em diante.