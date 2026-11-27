O governo federal e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) entraram em rota de colisão jurídica sobre a implementação do fim da escala de trabalho 6x1. Na última terça-feira (24), a CNI protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a inconstitucionalidade total do decreto e da portaria editados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
O cerne da disputa não é apenas a jornada de trabalho, mas a competência normativa. A CNI argumenta que o Executivo extrapolou seus limites ao regulamentar a matéria via decreto e portaria, alegando que tais mudanças deveriam ser decididas exclusivamente pelo Congresso Nacional por meio de lei. Na prática, a entidade questiona a legalidade do poder normativo exercido pelo Ministério do Trabalho e Emprego neste caso.
Em resposta, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou a estratégia da Confederação, classificando a ação como uma tentativa de "tumultuar" o processo. Apesar da judicialização, o ministro descartou qualquer adiamento na implementação da medida, prevista para começar em dezembro.
Atualmente, o mecanismo de ajuste do governo opera em duas frentes: a manutenção do cronograma de implementação e a negociação de exceções setoriais. Marinho confirmou que haverá uma rodada de conversas entre representantes de trabalhadores e empresas nesta sexta-feira (27) para discutir a viabilidade de portarias específicas para certos setores.
O objetivo do Ministério é criar um respaldo jurídico que permita ajustes pontuais conforme a natureza de cada atividade econômica, evitando que a regra geral inviabilize a operação de empresas específicas, sem, contudo, recuar na decisão central de alterar a escala 6x1. A CNI, questionada sobre as declarações do ministro, optou por não se manifestar.
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