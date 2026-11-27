Flávio Bolsonaro indica R$ 79,3 milhões em emendas para 2027 enquanto está nos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou a indicação de R$ 79,3 milhões em emendas parlamentares individuais para o Orçamento Geral da União de 2027. O valor representa o teto máximo de cota permitido para senadores. As indicações foram formalizadas via 14 propostas no recibo oficial do Congresso Nacional, apesar de o parlamentar estar nos Estados Unidos desde 28 de outubro de 2026.

Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

Do montante total, a maior parte dos recursos foi direcionada ao estado do Rio de Janeiro. O detalhamento das alocações revela a priorização de quatro eixos: saúde, segurança pública, defesa nacional e Forças Armadas.

Na saúde e assistência médica:

R$ 16,191 milhões para assistência hospitalar e ambulatorial no RJ;

R$ 14,7 milhões para estruturação de unidades de atenção especializada no estado;

R$ 4,5 milhões para oncologia no Instituto Nacional de Câncer (INCA);

R$ 2,5 milhões para atenção primária em Duque de Caxias (RJ);

R$ 1,5 milhão para Bom Jesus do Itabapoana (RJ);

R$ 300 mil para a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

Na segurança e defesa:

R$ 11,044 milhões para políticas nacionais de segurança pública;

R$ 9,819 milhões para ações estaduais no Rio de Janeiro;

R$ 2,5 milhões para intervenções diretas no setor local de segurança;

R$ 10,18 milhões (soma de três parcelas) para modernização e prontidão operativa das Forças Armadas, com foco no Rio de Janeiro.

Na prática, essas indicações não significam a transferência imediata de fundos. O processo segue agora para a análise do relator do Orçamento de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), que apresentará um relatório preliminar antes da votação final no Congresso. A liberação efetiva dos valores depende da aprovação do plenário.

Há, porém, um risco jurídico concreto para a validade desses recursos. O Supremo Tribunal Federal (STF) já criou um precedente em 2025: o ministro Flávio Dino barrou emendas de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem sob o argumento de que a indicação de verbas exige a presença institucional do parlamentar em território brasileiro. Como Flávio Bolsonaro opera remotamente dos EUA, a validade de suas propostas pode ser questionada judicialmente.

Simultaneamente, o senador enfrenta pressões judiciais no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou a citação de Flávio por edital para que apresente defesa prévia, em 15 dias, em uma denúncia de calúnia movida pelo presidente Lula.