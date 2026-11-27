O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou a indicação de R$ 79,3 milhões em emendas parlamentares individuais para o Orçamento Geral da União de 2027. O valor representa o teto máximo de cota permitido para senadores. As indicações foram formalizadas via 14 propostas no recibo oficial do Congresso Nacional, apesar de o parlamentar estar nos Estados Unidos desde 28 de outubro de 2026.
Do montante total, a maior parte dos recursos foi direcionada ao estado do Rio de Janeiro. O detalhamento das alocações revela a priorização de quatro eixos: saúde, segurança pública, defesa nacional e Forças Armadas.
Na saúde e assistência médica:
Na segurança e defesa:
Na prática, essas indicações não significam a transferência imediata de fundos. O processo segue agora para a análise do relator do Orçamento de 2027, senador Eduardo Braga (MDB-AM), que apresentará um relatório preliminar antes da votação final no Congresso. A liberação efetiva dos valores depende da aprovação do plenário.
Há, porém, um risco jurídico concreto para a validade desses recursos. O Supremo Tribunal Federal (STF) já criou um precedente em 2025: o ministro Flávio Dino barrou emendas de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem sob o argumento de que a indicação de verbas exige a presença institucional do parlamentar em território brasileiro. Como Flávio Bolsonaro opera remotamente dos EUA, a validade de suas propostas pode ser questionada judicialmente.
Simultaneamente, o senador enfrenta pressões judiciais no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou a citação de Flávio por edital para que apresente defesa prévia, em 15 dias, em uma denúncia de calúnia movida pelo presidente Lula.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.