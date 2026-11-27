MPSP e Polícia Civil deflagram Operação Cofre Ativo contra fintechs suspeitas de lavagem de dinheiro

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Polícia Civil deflagraram, nesta quinta-feira (26/11), a Operação Cofre Ativo, visando desarticular a atuação de três fintechs suspeitas de lavagem de capitais. As instituições são investigadas por receber, movimentar e ocultar recursos provenientes de apostas ilegais, golpes, sequestros e roubos ocorridos no estado de São Paulo.

Photo: Captura de tela by CanalGov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гражданская полиция Бразилии в действии

Como resultado das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros e criptoativos que superam a marca de R$ 900 milhões. A Justiça também ordenou a apreensão de bens de luxo, incluindo aeronaves, embarcações e veículos. No âmbito processual, foram expedidas prisões temporárias para nove indivíduos, entre eles proprietários e diretores das empresas, além de 25 mandados de busca e apreensão cumpridos na capital paulista, em São Bernardo do Campo e em três cidades de Santa Catarina: Joinville, Araquari e Brusque.

A apuração teve início após a Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, notificar o MPSP sobre a existência de 55 sites de apostas operando sem a devida autorização. Durante o monitoramento, os promotores observaram que, embora os domínios de internet e as empresas recebedoras fossem alterados periodicamente, o fluxo financeiro convergia sistematicamente para as mesmas três instituições de pagamento.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), as empresas utilizadas para a captação de valores estavam registradas em nomes de pessoas sem compatibilidade econômica para tal atividade — incluindo beneficiários de programas sociais — e operavam em escritórios virtuais ou espaços de coworking. O MPSP destaca que a substituição das empresas era feita de forma imediata para evitar a interrupção do fluxo de caixa, mencionando que uma das instituições figurava no topo do ranking de reclamações do Banco Central.

O volume de ocorrências vinculadas a essas instituições é expressivo: as investigações identificaram a presença das três fintechs em 2.939 boletins de ocorrência em São Paulo. Destes, 2.872 referem-se a estelionato, 36 a extorsão e 31 a roubo. Estão entre os casos citados golpes de falsa central bancária, falsidade de advogados e transferências via Pix realizadas sob coerção ou cárcere privado. Cabe ressaltar que a participação direta dos investigados na execução desses crimes ainda está em fase de apuração.

A estrutura de movimentação financeira consistia no trânsito rápido dos valores entre as contas das recebedoras, operadores, empresas ligadas aos dirigentes e contas pessoais, frequentemente ocorrendo no mesmo dia. A investigação indica que parte desses recursos foi convertida em criptoativos, participações societárias, imóveis e veículos de luxo.