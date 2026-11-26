PGR denuncia Gustavo Gayer por desvio de verbas de cota parlamentar

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra o deputado federal e senador eleito Gustavo Gayer (PL-GO), sob a acusação de envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas provenientes da cota parlamentar. A peça acusatória foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o responsável pela análise do caso.

Photo: https://agenciabrasil.ebc.com.br/ by Ровена Роза, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Федеральная полиция Бразилии

Conforme informações publicadas pelo jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil, a PGR imputa ao parlamentar os crimes de peculato, uso de documento falso e associação criminosa. Gayer, assim como os demais citados, possui um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa prévia perante a Corte.

A denúncia baseia-se em investigação conduzida pela Polícia Federal (PF), que aponta que o deputado teria atuado como líder, idealizador e ordenador dos esquemas de desvio. De acordo com o relatório da PF, Gayer coordenava a estrutura, supervisionava as operações e realizava pagamentos para beneficiar interesses privados.

Entre os fatos detalhados na apuração, a PF descreve a suposta contratação de uma empresa de fachada e a utilização de recursos da Câmara dos Deputados para o aluguel de um imóvel. Segundo a tese da acusação, esse espaço teria sido utilizado para sediar a escola particular de idiomas do parlamentar, configurando o uso de verba pública para fins privados.

Além de Gustavo Gayer, a PGR denunciou outras seis pessoas, incluindo assessores e aliados. Todos os denunciados estão sujeitos ao mesmo prazo processual para a apresentação de defesa. Até o momento da publicação, a defesa de Gayer não havia se manifestado publicamente sobre as acusações.