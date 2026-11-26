LATAM inicia operação de aeronaves Embraer E195-E2 no Brasil

A aviação comercial brasileira atinge um marco estratégico nesta quinta-feira (26). A LATAM realiza o voo inaugural de sua primeira aeronave E195-E2, fabricada pela Embraer. O trajeto, que parte de Guarulhos com destino à Base Aérea de Brasília, não é apenas uma operação logística, mas o símbolo concreto de uma articulação política e industrial para fortalecer a fabricação nacional.

Photo: commons.wikimedia by Bruno Dantas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Международный аэропорт Гуарульос (GRU), Сан-Паулу, Бразилия

Embora o voo de hoje seja celebrativo e sem passageiros comerciais, a operação real começa em 30 de novembro. Este movimento é o resultado direto de uma política de reindustrialização impulsionada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que buscou aproximar a maior companhia aérea da América Latina da joia da coroa tecnológica brasileira, a Embraer.

O peso do investimento: US$ 2,1 bilhões

A magnitude da parceria reflete-se nos números. Em setembro de 2025, o Grupo LATAM firmou a compra de 24 aeronaves E195-E2, um investimento de US$ 2,1 bilhões (a preços de tabela), com a possibilidade de expandir o pedido para mais 50 unidades. O cronograma de entrega é rigoroso: cinco aviões já foram recebidos, e a meta é encerrar 2026 com 12 unidades, completando a frota inicial em 2027.

O E195-E2 foi escolhido para resolver um problema estratégico de malha. Com 136 assentos e sem a polêmica "poltrona do meio", o modelo é ideal para mercados de média densidade. Isso permite que a LATAM conecte cidades menores a centros econômicos e hubs internacionais sem a ineficiência de operar aviões excessivamente grandes para certas rotas.

Interiorização e economia regional

A mudança na frota altera a geografia do transporte aéreo no Brasil. A LATAM já abriu a venda de passagens para 42 rotas que utilizarão os Embraers, focando em polos de alta relevância econômica, mas baixa conectividade aérea. Entre os novos destinos estão:

Cabo Frio (RJ): estreia em 3 de dezembro;

estreia em 3 de dezembro; Ji-Paraná (RO): estreia em 7 de dezembro;

estreia em 7 de dezembro; Rondonópolis (MT): estreia em 14 de dezembro;

estreia em 14 de dezembro; Macaé (RJ): estreia em 16 de fevereiro de 2027.

A escolha dessas cidades não é aleatória; elas são motores do agronegócio e da indústria de petróleo e gás, setores que demandam deslocamentos rápidos e eficientes para gestores e técnicos.

Impacto no mercado de trabalho e infraestrutura

A operação de um novo modelo de aeronave exige uma reestruturação do capital humano. A LATAM já habilitou 36 comandantes, 37 copilotos e mais de 350 profissionais de cabine. No chão, a estrutura foi reforçada com três bases de manutenção (Curitiba, Brasília e Guarulhos), contando com 127 mecânicos especializados.

Esse ciclo de capacitação coincide com um recorde histórico para a empresa: em 2026, a LATAM Brasil contratou mais de 4 mil profissionais, concentrando a maioria das vagas em áreas operacionais e de manutenção.

Significado político-industrial

Para além da eficiência operacional, a integração do E195-E2 na frota da LATAM materializa a tese do governo federal de que o Brasil deve deixar de ser apenas um exportador de commodities para se consolidar como exportador de alta tecnologia. Ao utilizar a demanda do mercado interno para sustentar a indústria nacional, cria-se um círculo virtuoso que beneficia desde o engenheiro da Embraer até o passageiro de cidades do interior.

O voo inaugural desta quinta-feira, pilotado pelos comandantes Luiz Henrique Bagatin e Gustavo Pilati, encerra a fase de testes e inicia a aplicação prática de um projeto de desenvolvimento econômico nacional.