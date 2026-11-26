Governo federal planeja novo ajuste fiscal focando em emendas e supersalários

O governo federal brasileiro delineia os alvos de uma nova rodada de ajuste fiscal, priorizando o corte de gastos em áreas que não afetem a base social. Segundo Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o foco da avaliação recai sobre a redução de despesas com emendas parlamentares, a revisão de benefícios tributários e a eliminação de privilégios no funcionalismo público, com destaque para os chamados "supersalários".

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A estratégia visa blindar as despesas sociais. Boulos afirmou, em entrevista à Folha de S. Paulo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou novos cortes em programas sociais e não pretende alterar os pisos constitucionais de saúde e educação, nem a vinculação do salário mínimo às aposentadorias e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Essa movimentação ocorre após a implementação do "Plano Moretti" — pacote fiscal sancionado por Lula e elaborado pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. O plano anterior, que combina contenção de gastos e restrições a créditos tributários para empresas, projeta um impacto de aproximadamente R$ 50 bilhões nas contas públicas para 2027.

O ponto de tensão agora reside no instrumento jurídico e no alcance do novo ajuste. Enquanto a equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda Dario Durigan, avalia a necessidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para limitar o crescimento de despesas obrigatórias a partir de 2027, Boulos sinaliza que o presidente ainda não recebeu uma proposta definitiva e mantém a resistência a mexer em gastos protegidos constitucionalmente.

O mercado financeiro reagiu com otimismo à possibilidade de medidas adicionais. Na última terça-feira (24), a expectativa de um novo ajuste contribuiu para a queda do dólar e dos juros futuros, após a moeda americana ter superado a marca de R$ 6 no dia anterior.

Ainda não há definição se as novas medidas chegarão ao Congresso via PEC, projeto de lei complementar ou lei ordinária. A escolha dependerá da natureza dos cortes definidos pelo Executivo, equilibrando a necessidade de austeridade fiscal com as pressões políticas do Legislativo e a manutenção do gasto social.