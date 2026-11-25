Brasil implementa sistema de pedágio free flow em 5 mil quilômetros de estradas

A infraestrutura rodoviária brasileira atravessa uma transição operacional com a implementação do sistema free flow (fluxo livre). Diferente do modelo tradicional de praças de pedágio, onde a cobrança é feita no ato da parada, o sistema eletrônico registra a passagem automaticamente via pórticos, eliminando a necessidade de redução de velocidade e alterando a logística de arrecadação e pagamento.

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O modelo entrou em operação em março de 2023 na BR-101 (Rio-Santos), inicialmente com três pórticos em Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. A expansão seguiu para outras concessões federais e estaduais: até novembro de 2026, o sistema abrangia 5 mil quilômetros de estradas em seis estados, com 95 pórticos ativos. O volume de dados processados pela plataforma nacional de consulta já ultrapassa 200 milhões de registros de passagens, e a expectativa é que o número de pórticos chegue a 125 até o final do ano.

Do ponto de vista financeiro e operacional, a ausência de uma praça física transfere a responsabilidade da regularização para o motorista. Para quem utiliza tags, o processo é automatizado e inclui um desconto fixo de 5% em todas as passagens, além da possibilidade de reduções via Desconto de Usuário Frequente (DUF). Já para os condutores sem o dispositivo, o sistema exige a consulta ativa de débitos em canais digitais para evitar irregularidades.

Essa mudança na cobrança de pedágios impulsionou a centralização de serviços automotivos em ecossistemas digitais. O Sem Parar, por exemplo, expandiu a consulta gratuita de passagens para mais de 70% das concessões do país via WhatsApp, site e SuperApp, reduzindo a fricção de ter que acessar individualmente o portal de cada concessionária.

Carga tributária e comportamento de pagamento

Além dos custos de circulação, a gestão financeira do veículo é impactada por tributos anuais. Em 2025, a arrecadação do IPVA nos estados brasileiros somou R$ 90,7 bilhões, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). O volume financeiro expressivo reflete a necessidade de flexibilização no pagamento.

Dados do ecossistema Sem Parar (que inclui Gringo e Zapay) indicam que, em 2026, foram realizados mais de 1,6 milhão de pagamentos de IPVA. A análise do método de pagamento revela a preferência do consumidor brasileiro: o Pix lidera em volume absoluto, com 1,1 milhão de transações. No entanto, o cartão de crédito é a ferramenta de gestão de fluxo de caixa; mais de 90% dos pagamentos via cartão são parcelados, com média de sete parcelas e alta demanda por prazos de até 12 meses.

Cobertura de seguros e a frota nacional

A análise de custos fixos do automóvel também passa pela proteção patrimonial. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e a CNseg, em dezembro de 2025, apenas 18,3 milhões de automóveis possuíam seguro no Brasil. Esse número representa 27,8% da frota nacional, evidenciando que mais de 72% dos veículos circulam sem cobertura securitária, o que aponta para um mercado subpenetrante.

A tendência observada é a convergência de todas essas variáveis — pedágios eletrônicos, tributos e seguros — em plataformas de gestão centralizada. A integração de serviços digitais visa transformar a administração do veículo, que antes era fragmentada entre concessionárias, órgãos fazendários e seguradoras, em um fluxo de controle unificado.