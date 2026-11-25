Lula suspeita de gravações clandestinas durante prisão em Curitiba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspeita que tenha sido gravado clandestinamente durante o período em que esteve detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba. A suspeita surgiu após a publicação do livro Banho de Sol: os 580 dias de Lula na Prisão, escrito por Jorge Chastalo Filho, agente da PF responsável por acompanhar o petista entre abril de 2018 e novembro de 2019.

Photo: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены SOC-аналитик с наушниками Sony, выражающий облегчение

A obra reproduz diálogos privados de Lula sobre política e questões pessoais, além de críticas diretas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o presidente não nega a autoria das frases, mas questiona a precisão dos relatos. Lula e outras pessoas mencionadas no livro argumentam que a fidelidade das transcrições seria incompatível com simples anotações feitas após o expediente, sugerindo a existência de registros sonoros.

Entre os trechos divulgados, constam ofensas atribuídas ao presidente contra os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Lula teria utilizado termos como "fdp” para se referir a Fachin e descrito Cármen Lúcia como "falsa humilde” e "desgraçada”. Sobre Luiz Fux, o relato afirma que o presidente o descreveu como um "cachorro pidão” para obter a indicação ao STF durante o governo Dilma Rousseff.

Diante dos fatos, a Polícia Federal instaurou uma investigação preliminar para apurar se Jorge Chastalo Filho violou o sigilo funcional. O foco do procedimento é determinar se a divulgação de informações obtidas no exercício do cargo constitui infração administrativa ou crime.

No âmbito administrativo, o agente poderá enfrentar processo disciplinar com penalidades que variam de repreensão à expulsão da corporação. No campo criminal, a conduta é analisada sob a ótica do artigo 325 do Código Penal, que prevê detenção de seis meses a dois anos, ou multa, para quem revela informações sigilosas de que teve conhecimento em razão do cargo.

A editora WMF Martins Fontes informou que o livro foi baseado exclusivamente em anotações do policial e negou ter conhecimento de gravações. A editora afirmou ainda que Chastalo Filho não está autorizado a se manifestar, alegando que a própria Polícia Federal o proibiu de conceder entrevistas sobre o caso.

Até o momento, a hipótese de que as conversas tenham sido gravadas permanece como uma suspeita do presidente e de terceiros, sem a apresentação de provas materiais ou arquivos de áudio que a confirmem. A investigação da PF deverá definir a legalidade da coleta e da divulgação dos dados.