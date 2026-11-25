A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorização para visitar Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, atualmente preso em Brasília. O objetivo da visita é colher o depoimento do banqueiro sobre as operações investigadas no caso Master.
A movimentação de Damares não é isolada, mas parte da Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) nº 1/2026. O plano de trabalho dessa proposta foi aprovado na última quarta-feira (18) pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado, onde a senadora atua como relatora.
A PFS, de autoria do senador Marcio Bittar (PL-AC), estabelece a fiscalização de possíveis irregularidades na liquidação extrajudicial do Banco Master e nos atos que precederam essa medida. Para a execução do trabalho, está previsto o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).
Na prática, a fiscalização visa analisar a atuação de órgãos reguladores e instituições financeiras, incluindo:
O escopo do trabalho vai além da identificação de responsáveis. O plano prevê o exame de documentos, a audição de autoridades e a análise de normas de governança para a elaboração de recomendações técnicas. O resultado final esperado é a proposição de mudanças na legislação e nos mecanismos de controle do sistema financeiro nacional para fechar brechas operacionais identificadas no caso.
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O processo exige sete horas de espera, sendo o intervalo final em temperatura ambiente essencial para a maleabilidade sem romper as dobras de gordura.