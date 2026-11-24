Geopolítica do petróleo atinge Brasil: tarifas aéreas sob nova ameaça

O custo do querosene de aviação (QAV) tornou-se o principal vetor de instabilidade para o setor aéreo brasileiro, com reflexos diretos previstos para as tarifas de passagens em 2027. Durante a abertura do Airport National Meeting 2026, em Brasília, o CEO da Latam Brasil alertou que a companhia terá de repassar para o consumidor final a pressão inflacionária gerada por um insumo que saltou drasticamente acima de qualquer projeção inicial.

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Os números da Latam revelam a magnitude do choque de custos: a empresa iniciou o ano projetando um barril de QAV a US$ 90. No entanto, entre o segundo e o terceiro trimestre, a realidade do mercado empurrou esse valor para US$ 190 — um salto de 111% em relação à base orçamentária. Para 2027, a perspectiva é de continuidade na alta. Se antes a empresa planejava operar com o combustível a US$ 130, a nova preparação financeira considera patamares entre US$ 150 e US$ 160.

O impacto desse movimento não é apenas nominal, mas estrutural na composição de gastos das aéreas. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o peso do combustível nas despesas operacionais do setor, que historicamente orbitava entre 30% e 32%, disparou para mais de 45%. Esse desequilíbrio financeiro já resultou em um prejuízo concreto em 2026: Latam, Gol e Azul gastaram R$ 5,2 bilhões a mais do que o previsto com combustível, forçando a redução da oferta de voos e a retirada de aeronaves de maior porte de circulação.

A raiz do problema reside na geopolítica do petróleo. Desde fevereiro, ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã comprometeram a estabilidade do Estreito de Ormuz — rota por onde transita cerca de 20% da oferta global de petróleo. Embora o petróleo Brent tenha fechado a última segunda-feira (23 de novembro) em US$ 86,68, a volatilidade acumulada mantém o setor em alerta.

Para o executivo da Latam, o cenário de 2027 é agravado por um efeito cascata: a combinação de combustível caro e dólar alto coincide com uma perspectiva de retração da economia brasileira. Com a demanda possivelmente fragilizada e os custos operacionais em patamares elevados, o repasse para as tarifas aéreas torna-se, na visão da companhia, a única saída para a sustentabilidade da operação.