Lula vence em 2026 com recomposição de alianças entre nove segmentos do eleitorado

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026 não foi fruto de um movimento uniforme, mas de uma recomposição tática de alianças sociais. De acordo com a pesquisa "Brasil depois das urnas", realizada pelo instituto Quaest em parceria com o jornal O Globo, o resultado foi sustentado por três pilares: a manutenção da base na Classe D/E, a mobilização tardia dos progressistas e a recuperação dos liberais sociais no segundo turno.

Photo: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/ Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

Os dados, divulgados pelo diretor da Quaest, Felipe Nunes, utilizam uma segmentação de nove grupos sociais e políticos baseada em valores e atitudes. O levantamento revela que a estrutura do eleitorado brasileiro sofreu alterações sutis entre 2023 e 2026. Houve um crescimento na representatividade de militantes de esquerda (de 7% para 9%), empreendedores individuais (de 5% para 7%) e progressistas (de 11% para 12%), enquanto o bloco dos conservadores cristãos — o maior do país — recuou de 27% para 25%.

A dinâmica do voto: engajamento e volatilidade

Ao analisar a fidelidade do eleitorado, o estudo mostra que o núcleo duro (militantes de esquerda) permaneceu intacto, com quase 100% de apoio a Lula. Já na Classe D/E, o apoio oscilou: caiu de 73% (em 2022) para 68% no primeiro turno de 2026, retornando aos 73% na etapa final.

O ponto de maior impacto foi o grupo dos progressistas. Após um primeiro turno com baixa mobilização (66% de apoio), o segmento saltou para mais de 80% no segundo turno, evidenciando um engajamento reativo.

Já os liberais sociais (antigos eleitores do PSDB) atuaram como o fiel da balança. Em 2022, 66% votaram em Lula; em 2026, esse apoio despencou para 36% no primeiro turno, mas subiu para 56% no segundo. Embora tenham garantido a vitória do presidente, o grupo entregou 10 pontos percentuais a menos do que no pleito anterior.

Onde o governo perdeu terreno

O dado mais crítico para a gestão Lula reside nos empreendedores individuais (trabalhadores informais e de aplicativos). É o único grupo que votou majoritariamente em Lula em 2022 (52%) e mudou de lado em 2026, mantendo 48% de apoio em ambos os turnos. Segundo Felipe Nunes, as iniciativas governamentais para atrair esse segmento não surtiram efeito.

No espectro à direita, a rejeição continua alta, mas com nuances:

Conservadores cristãos: O apoio a Lula caiu de 31% (2022) para 23% no segundo turno de 2026.

O apoio a Lula caiu de 31% (2022) para 23% no segundo turno de 2026. Agro: O presidente recuperou espaço no segundo turno, chegando a 24%, após ter caído para 14% no primeiro.

O presidente recuperou espaço no segundo turno, chegando a 24%, após ter caído para 14% no primeiro. Empresários: Foi a maior perda relativa. De 25% de apoio em 2022, Lula caiu para apenas 14% no fechamento de 2026.

O paradoxo da governabilidade

Para Felipe Nunes, a vitória matemática esconde um desafio político: a heterogeneidade da base. Lula venceu unindo grupos com interesses fiscais antagônicos. De um lado, a Classe D/E e os progressistas, que esperam a ausência de ajustes fiscais; de outro, os liberais sociais, que aceitam o risco do ajuste, mas priorizam a estabilidade democrática.

Esse distanciamento entre a base governista e a oposição — que se consolidou ainda mais — tende a aumentar a pressão sobre a direita no Congresso, enquanto o Executivo tenta equilibrar a agenda econômica para manter a coesão de sua coalizão.