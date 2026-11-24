Lula autoriza PEC para restringir crescimento de despesas obrigatórias da União

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Ministério da Fazenda a elaborar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de restringir o crescimento das despesas obrigatórias da União. A medida, coordenada pelo ministro Dario Durigan, foca especificamente no controle de gastos com saúde, educação e emendas parlamentares, visando a sustentabilidade das contas públicas a partir de 2027.

Photo: Pravda.Ru Бразильский реал - банкноты и монеты

A iniciativa ocorre imediatamente após a Câmara dos Deputados aprovar, por 353 votos a 128, um projeto de lei complementar que amplia a contenção de despesas e reduz benefícios tributários. Embora esse primeiro pacote deva melhorar o resultado primário de 2027 em até R$ 56,1 bilhões, a equipe econômica do governo avalia que tal montante é insuficiente para estabilizar a trajetória da dívida pública, justificando a necessidade de mexer nas despesas obrigatórias via Constituição.

Na prática, a transição do anúncio para a implementação enfrenta dois gargalos principais: a competência técnica e a viabilidade política.

A barreira procedimental: Para que a proposta se torne regra, é necessário o apoio de ao menos 308 deputados e 49 senadores, com aprovação em dois turnos de votação em cada casa legislativa.

Para que a proposta se torne regra, é necessário o apoio de ao menos 308 deputados e 49 senadores, com aprovação em dois turnos de votação em cada casa legislativa. O conflito interno: Enquanto a área econômica defende o avanço imediato no controle de gastos, a ala política do governo teme o desgaste junto a parlamentares de esquerda e movimentos sociais, que resistem a cortes em áreas sociais.

Devido a essa divergência, o cronograma de envio ao Congresso permanece indefinido. Informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, indicam que o governo descarta o envio de uma nova PEC ainda em 2026, postergando a definição para o próximo mandato, paralelamente à escolha da nova equipe da Fazenda.