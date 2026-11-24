O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Ministério da Fazenda a elaborar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de restringir o crescimento das despesas obrigatórias da União. A medida, coordenada pelo ministro Dario Durigan, foca especificamente no controle de gastos com saúde, educação e emendas parlamentares, visando a sustentabilidade das contas públicas a partir de 2027.
A iniciativa ocorre imediatamente após a Câmara dos Deputados aprovar, por 353 votos a 128, um projeto de lei complementar que amplia a contenção de despesas e reduz benefícios tributários. Embora esse primeiro pacote deva melhorar o resultado primário de 2027 em até R$ 56,1 bilhões, a equipe econômica do governo avalia que tal montante é insuficiente para estabilizar a trajetória da dívida pública, justificando a necessidade de mexer nas despesas obrigatórias via Constituição.
Na prática, a transição do anúncio para a implementação enfrenta dois gargalos principais: a competência técnica e a viabilidade política.
Devido a essa divergência, o cronograma de envio ao Congresso permanece indefinido. Informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, indicam que o governo descarta o envio de uma nova PEC ainda em 2026, postergando a definição para o próximo mandato, paralelamente à escolha da nova equipe da Fazenda.
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O processo exige sete horas de espera, sendo o intervalo final em temperatura ambiente essencial para a maleabilidade sem romper as dobras de gordura.