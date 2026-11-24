STF surpreende o Brasil: ordem de recolhimento atinge obra satírica e gera multa pesada

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a retirada de circulação do livro Diário da Cadeia, de autoria do escritor Ricardo Lísias e publicado pela Editora Record. A decisão, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, acolhe recurso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e restabelece uma sentença de primeira instância.

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A decisão impõe o recolhimento dos exemplares disponíveis em revendedoras e a condenação ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais. Em caso de descumprimento da ordem de retirada das obras, foi fixada uma multa diária de R$ 50 mil. A medida permanece vigente até que a publicação seja alterada para remover o nome de Eduardo Cunha da capa.

O cerne da disputa jurídica reside na identificação "Eduardo Cunha (pseudônimo)" presente na capa da obra, que possui caráter satírico. O ex-deputado argumenta que a referida nomenclatura induz o leitor ao erro, sugerindo que ele próprio seria o autor do texto, além de alegar a exploração comercial de sua imagem e danos à reputação.

No voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que a forma de identificação da autoria pode provocar a interpretação equivocada sobre a origem do conteúdo. Para o magistrado, embora a obra tenha sido escrita por Ricardo Lísias, a indicação do nome de Cunha na capa compromete a proteção aos direitos individuais de honra e imagem, limitando a liberdade de expressão.

A decisão foi acompanhada pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, formando maioria na Primeira Turma do STF. Houve divergência por parte da ministra Cármen Lúcia, que votou contra a retirada do livro. Em sua fundamentação, a ministra argumentou que figuras públicas devem suportar um nível maior de exposição social e que a natureza ficcional e satírica da obra deveria garantir a sua livre circulação, classificando o recolhimento de publicações como uma intervenção incompatível com as garantias de liberdade de expressão.

O processo apresenta um histórico de decisões conflitantes. Anteriormente, a circulação do livro havia sido autorizada pela ministra Rosa Weber e confirmada por unanimidade pela Primeira Turma do STF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também já havia reconhecido a natureza satírica do texto, concluindo que a apresentação da obra não causaria confusão sobre a real identidade do autor.

A defesa de Ricardo Lísias e da Editora Record contesta a decisão atual, afirmando que a inclusão do termo "pseudônimo" é suficiente para evitar a confusão de autoria. Os advogados alegam ainda que o ministro Alexandre de Moraes teria contrariado a Súmula 279 do STF, que veda o reexame de provas em recurso extraordinário.

O livro foi publicado durante o período em que Eduardo Cunha cumpria prisão preventiva, relacionado a acusações de recebimento de propina em contratos de navios-sonda da Petrobras. O autor, Ricardo Lísias, manifestou discordância com a decisão e anunciou a intenção de publicar um folhetim sobre o STF.