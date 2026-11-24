A aprovação do pacote fiscal do governo Lula pela Câmara dos Deputados (353 votos a favor e 128 contra) não corta automaticamente os supersalários do funcionalismo público, mas institui a obrigatoriedade de que o Congresso defina, em curto prazo, a legalidade dos pagamentos que extrapolam o teto constitucional.
Atualmente, o limite remuneratório é fixado pelo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), no valor de R$ 46.366,19. Na prática, esse teto é frequentemente superado por meio de verbas indenizatórias — os chamados "penduricalhos" -, que ficam excluídas do cálculo por possuírem natureza jurídica distinta da remuneração comum.
O mecanismo de implementação
O texto, que agora segue para sanção presidencial, altera o cronograma e a obrigatoriedade da discussão legislativa:
Destinação dos recursos
O projeto define que a economia gerada não será centralizada, mas distribuída conforme a origem do gasto:
O gargalo prático
Apesar do avanço procedimental, a eficácia fiscal da medida permanece incerta. Nota técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara alerta que o impacto pode ser limitado, pois a economia obtida com o corte de "penduricalhos" poderá ser absorvida por novos reajustes salariais dentro dos próprios órgãos, mantendo a despesa total inalterada.
Em suma: a aprovação do pacote fiscal criou a obrigação de analisar a questão, mas a interrupção real dos pagamentos acima do teto depende do conteúdo da lei específica que será discutida nos próximos 60 dias.
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