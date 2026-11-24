Câmara aprova pacote fiscal que obriga Congresso a analisar supersalários do funcionalismo

A aprovação do pacote fiscal do governo Lula pela Câmara dos Deputados (353 votos a favor e 128 contra) não corta automaticamente os supersalários do funcionalismo público, mas institui a obrigatoriedade de que o Congresso defina, em curto prazo, a legalidade dos pagamentos que extrapolam o teto constitucional.

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Atualmente, o limite remuneratório é fixado pelo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), no valor de R$ 46.366,19. Na prática, esse teto é frequentemente superado por meio de verbas indenizatórias — os chamados "penduricalhos" -, que ficam excluídas do cálculo por possuírem natureza jurídica distinta da remuneração comum.

O mecanismo de implementação

O texto, que agora segue para sanção presidencial, altera o cronograma e a obrigatoriedade da discussão legislativa:

Prazo: O Congresso tem 60 dias (prazo reduzido pelo Senado, que antes previa 120) após a publicação da lei complementar para analisar a regulamentação das verbas indenizatórias.

O Congresso tem 60 dias (prazo reduzido pelo Senado, que antes previa 120) após a publicação da lei complementar para analisar a regulamentação das verbas indenizatórias. Critério: A nova legislação deverá estabelecer regras objetivas para distinguir o que é efetivamente indenizatório do que é remuneração disfarçada.

A nova legislação deverá estabelecer regras objetivas para distinguir o que é efetivamente indenizatório do que é remuneração disfarçada. Controle: A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverá obrigatoriamente apresentar um demonstrativo da economia real gerada por essas novas regras.

Destinação dos recursos

O projeto define que a economia gerada não será centralizada, mas distribuída conforme a origem do gasto:

Executivo Federal: Os recursos economizados poderão ser redirecionados para investimentos, segurança pública e atendimento socioeducativo.

Os recursos economizados poderão ser redirecionados para investimentos, segurança pública e atendimento socioeducativo. Demais Poderes e Órgãos Autônomos: O dinheiro permanece na estrutura de origem, destinado exclusivamente à reestruturação e recomposição de quadros de pessoal. É vedada a transferência desses valores entre diferentes Poderes.

O gargalo prático

Apesar do avanço procedimental, a eficácia fiscal da medida permanece incerta. Nota técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara alerta que o impacto pode ser limitado, pois a economia obtida com o corte de "penduricalhos" poderá ser absorvida por novos reajustes salariais dentro dos próprios órgãos, mantendo a despesa total inalterada.

Em suma: a aprovação do pacote fiscal criou a obrigação de analisar a questão, mas a interrupção real dos pagamentos acima do teto depende do conteúdo da lei específica que será discutida nos próximos 60 dias.