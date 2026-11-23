Governo planeja redução gradual de subsídios aos combustíveis a partir do próximo mês

O governo federal planeja iniciar, a partir do próximo mês, a redução gradual — o chamado "desmame” — dos subsídios aos combustíveis. Embora a retirada abrupta do benefício ainda não tenha sido descartada, a intenção central é amortecer o impacto para o mercado, evitando choques imediatos de preços. A decisão baseia-se na premissa de que as tensões geopolíticas, especialmente o conflito entre Estados Unidos e Irã iniciado em fevereiro, prolongaram-se além do previsto, tornando o custo da subvenção insustentável a longo prazo.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром Газпром, автозаправка

O mecanismo foi implementado para evitar que a volatilidade das cotações internacionais fosse repassada integralmente e de forma imediata ao consumidor final, o que impactaria a atividade econômica e a inflação. Do ponto de vista jurídico, a operação sustenta-se na Medida Provisória 1391/2026, em conjunto com decretos e portarias do Ministério da Fazenda. Vale notar que a MP não fixa um valor estático de subsídio; ela concede a autorização legal para que o Executivo operacionalize os valores, os beneficiários e os prazos conforme a conjuntura.

Recentemente, em 6 de novembro, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) prorrogou a vigência da MP por mais 60 dias, estendendo a validade do instrumento até meados de fevereiro de 2027, considerando o recesso parlamentar. Essa estrutura confere ao governo a flexibilidade necessária para ajustar ou interromper o fluxo de recursos conforme o comportamento do mercado internacional de petróleo.

A evolução do custo e a dinâmica dos preços

O programa de subsídios começou em março com um aporte de R$ 0,32 por litro de diesel. Diante da persistência da alta externa e do risco de desabastecimento — dado que o Brasil importa parte de sua demanda — o valor foi ampliado sucessivamente. Em setembro, o benefício para o diesel rodoviário atingiu R$ 2,12 por litro. Houve ainda um suporte extraordinário de R$ 1,40 por litro especificamente para o diesel importado, encerrado em novembro.

O impacto fiscal da medida é expressivo. Dados da Instituição Fiscal Independente (IFI) indicam que os pagamentos efetuados chegaram a R$ 20,5 bilhões até 17 de novembro, enquanto os créditos extraordinários autorizados para a operação somam aproximadamente R$ 32 bilhões. Para financiar parte desse gasto, o governo recorreu à tributação sobre as exportações de petróleo.

Paralelamente, observa-se uma distorção significativa entre os preços internos e a paridade de importação. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), em novembro, o diesel nas refinarias da Petrobras chegou a operar R$ 3,24 por litro abaixo da referência internacional — uma defasagem de 99% em certas medições. Embora a Petrobras tenha abandonado o repasse automático da paridade em 2023, essa lacumba prejudica a competitividade dos importadores privados.

Na prática, o subsídio atuou como um amortecedor, mas não como um bloqueio total: os preços nas bombas continuaram a subir ao longo do ano. O governo agora busca equilibrar a necessidade de estabilidade inflacionária com a realidade fiscal, iniciando a retirada do apoio financeiro para que os agentes econômicos possam se reprogramar.