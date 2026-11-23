Impasse tarifário explode: Trump deixa proposta comercial para o Brasil em suspenso

O governo de Donald Trump deixou vencer o prazo para apresentar a proposta de retomada das negociações comerciais com o Brasil, mantendo em aberto um impasse que impacta diretamente o fluxo de exportações brasileiras. O documento, que deveria pautar a discussão sobre tarifas e barreiras não tarifárias, ainda não foi entregue, segundo informações da RT baseadas em reportagem da revista Exame.

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O compromisso havia sido assumido pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, que prometeu enviar a proposta ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, no início de novembro. No entanto, a ausência do documento trava a agenda bilateral. Segundo o ministro Márcio Elias Rosa em entrevista ao UOL, a justificativa de Washington é que a proposta ainda aguarda uma "validação interna".

O peso real das tarifas: onde dói o prejuízo

Para entender a dimensão do problema, não basta olhar para o volume total, mas para a distribuição das sobretaxas. De acordo com dados de 2024 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o cenário é o seguinte:

US$ 6,6 bilhões: Este é o montante de exportações brasileiras atingidas por sobretaxas acumuladas de 37,5% . Isso representa 16,5% de tudo o que o Brasil vende para os EUA.

Este é o montante de exportações brasileiras atingidas por sobretaxas acumuladas de . Isso representa 16,5% de tudo o que o Brasil vende para os EUA. 4,7% das exportações: Estão sujeitas a uma cobrança adicional de 12,5%.

Estão sujeitas a uma cobrança adicional de 12,5%. 1,9% das exportações: São afetadas exclusivamente por uma sobretaxa de 25%.

O governo Lula tenta destravar essas negociações antes da Cúpula do G20, em Miami, marcada para 14 e 15 de dezembro, buscando a redução da tarifa de 25% ou a ampliação da lista de isenções.

Motivações políticas e a "arma" tarifária

As sobretaxas não são aleatórias; elas derivam de investigações do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR). A tarifa de 25%, por exemplo, baseia-se na Seção 301 da lei comercial norte-americana. Já a de 12,5% está atrelada a questões de combate ao trabalho forçado.

O ponto central do atrito, porém, vai além de impostos. Washington questiona a regulação brasileira sobre grandes plataformas digitais, políticas ambientais e, curiosamente, o funcionamento do Pix. Brasília, por sua vez, defende a autonomia de sua infraestrutura financeira e a legitimidade de suas regras para big techs.

Minerais críticos: a disputa por trás das cortinas

Há um componente estratégico que extrapola a balança comercial: as terras raras. O Brasil possui reservas essenciais para a indústria de alta tecnologia (IA, veículos elétricos e armamentos), e os EUA tentam restringir o acesso de "atores não orientados pelo mercado" — um código claro para limitar a influência da China no setor.

O Brasil já rejeitou a exigência de barrar empresas chinesas, buscando evitar que o país seja apenas um exportador de matéria-prima. A influência americana já é tangível: o governo dos EUA detém poder de veto contratual sobre mudanças de controle em uma empresa de terras raras em Goiás, e minerais brasileiros já são enviados para uma companhia financiada pelo Pentágono.

A via multilateral

Diante da paralisia nas conversas bilaterais (estagnadas desde setembro), o Brasil moveu a disputa para a Organização Mundial do Comércio (OMC). Brasília solicitou a abertura de um painel para questionar a legalidade das sobretaxas, alegando que são discriminatórias. O pedido deve ser analisado no dia 24 de novembro.