Nova isenção de IR deve aumentar valor líquido do 13º salário em 2026

A gratificação natalina de 2026 deve apresentar um valor líquido superior para milhões de brasileiros, não por um aumento nos salários brutos, mas por uma mudança na carga tributária. A aplicação da Lei nº 15.270/2025, que elevou a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, impacta diretamente o cálculo do 13º salário, conforme reportado pelo Metrópoles.

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O ponto central da mudança é o impacto no rendimento disponível. Enquanto a isenção total agora cobre quem ganha até R$ 5 mil, há também um mecanismo de redução gradual do imposto para a faixa entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Como a tributação do 13º é feita exclusivamente na fonte e de forma separada dos demais rendimentos do ano, a nova base de cálculo reduz a mordida do Leão no momento do pagamento.

Contudo, é preciso distinguir a isenção fiscal da contribuição previdenciária. A ampliação da faixa de isenção do IR não anula a incidência do INSS; as alíquotas da Previdência Social permanecem vigentes e continuam sendo descontadas do valor bruto.

A mecânica do pagamento e os prazos de 2026

O 13º salário mantém sua estrutura de pagamento em duas etapas, mas com naturezas financeiras distintas para o trabalhador:

Primeira parcela (até 30 de novembro): Equivale a metade do salário bruto. O ponto crucial aqui é que ela é paga sem descontos de IR ou INSS, funcionando como um adiantamento líquido.

Equivale a metade do salário bruto. O ponto crucial aqui é que ela é paga sem descontos de IR ou INSS, funcionando como um adiantamento líquido. Segunda parcela (até 18 de dezembro): Em 2026, como o prazo final (dia 20) cai em um domingo, o pagamento deve ser antecipado para sexta-feira. É nesta etapa que ocorre a consolidação dos descontos. O valor líquido será menor que a primeira parcela, mas, graças à nova lei, a diferença será menos acentuada para quem está nas novas faixas de isenção ou redução.

Quem entra no cálculo e como mensurar

O benefício é garantido a trabalhadores com carteira assinada (urbanos, rurais e domésticos) e avulsos. Para quem não trabalhou o ano cheio, o cálculo é proporcional: divide-se o salário bruto por 12 e multiplica-se pelos meses de serviço. Para que um mês seja contabilizado, é necessário ter trabalhado ao menos 15 dias nele.

Um detalhe importante para a composição do valor bruto é a inclusão de médias de parcelas variáveis, como horas extras, comissões e adicionais de insalubridade ou periculosidade, que elevam a base de cálculo antes da aplicação dos descontos.

Quem fica de fora: Estagiários, autônomos e prestadores de serviço PJ não têm direito automático ao benefício. No caso de aposentados e pensionistas do INSS, o abono anual já foi antecipado em 2026 (entre abril e junho), beneficiando cerca de 35,1 milhões de pessoas. Já os beneficiários do BPC, por ser um auxílio assistencial e não previdenciário, continuam excluídos do recebimento.

Resumo dos impactos no bolso

Para o trabalhador, o resultado prático da Lei nº 15.270/2025 é a transformação de um valor que antes iria para o Tesouro Nacional em renda disponível. Embora o FGTS também incida sobre o 13º, este não é um desconto no salário, mas um depósito feito pelo empregador.

A diferença entre o valor bruto e o líquido em 2026 será definida, portanto, essencialmente pela contribuição do INSS e, para quem ganha acima de R$ 5 mil, pela nova fórmula gradual de redução do Imposto de Renda.