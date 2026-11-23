A sucessão da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) tornou-se o ponto central de tensão política no estado, com a eleição marcada para o dia 1º de fevereiro. Embora o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantenha a maioria necessária para governar a partir de 2027, a disputa interna no Partido Liberal (PL) — a maior bancada da Casa — define quem deterá o controle do fluxo legislativo.
O atual presidente, André do Prado (PL), eleito para o Senado, tenta transferir sua influência para Rogério Franco (PL). No entanto, a indicação de Franco criou um impasse procedimental e político: por ser um deputado estreante, ele enfrenta resistência de parlamentares que exigem experiência nos trâmites da Casa. Soma-se a isso o fato de Franco ter apoiado Fernando Haddad em 2022, o que gera atrito com a ala bolsonarista do partido.
A disputa fragmentou o PL em três blocos de influência:
Na prática, a definição do nome para a Mesa Diretora impactará a governabilidade de Tarcísio. A oposição argumenta que a falta de consenso no PL pode fragilizar votações apertadas de interesse do Executivo. Há também a leitura de que a insistência de Prado em Franco possa ser vista como uma tentativa de manter o controle da Casa mesmo após migrar para o Senado, o que poderia levar o governador a intervir na indicação para centralizar a influência em si mesmo.
O cenário numérico da nova legislatura (94 cadeiras) mostra que a base governista detém 65 assentos, garantindo a maioria qualificada de 3/5 para aprovar emendas à Constituição estadual. A composição das bancadas é: PL (27), PT (16), PSD (9), PSOL (9) e Republicanos (6).
Simultaneamente, a oposição tenta forçar a aprovação de um aumento de R$ 300 milhões anuais nas emendas impositivas. A manobra visa reduzir a discricionariedade do governador na distribuição de recursos, mas a proposta já foi descartada pelo líder do governo, Gilmaci Santos (Republicanos), e pelo relator do Orçamento, Delegado Olim (PP).
O cronograma define que os partidos devem formalizar seus posicionamentos na próxima semana, antecedendo a análise da Lei Orçamentária de 2027 e a votação aberta da Mesa Diretora em 1º de fevereiro.
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