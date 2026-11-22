Ciclone extratropical traz alerta de ventos fortes e chuvas para o Sul do Brasil

A dinâmica atmosférica no Sul do Brasil apresenta um novo ciclo de instabilidade com a formação de um ciclone extratropical próximo ao território gaúcho. Associado ao avanço de uma frente fria, o sistema gera um alerta para o domingo (22), com a previsão de chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h, segundo dados da Climatempo.

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O impacto físico esperado concentra-se em áreas específicas do Rio Grande do Sul: as regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte e a Região Metropolitana de Porto Alegre. Nessas zonas, a previsão indica a ocorrência de descargas elétricas e ventos fortes, com volumes de precipitação mais expressivos previstos para a capital e a faixa Centro-Norte do estado. O fenômeno se estende para estados vizinhos, com aumento de chuvas nas faixas centrais e serranas de Santa Catarina, e nas regiões Oeste e Sul do Paraná.

Este novo cenário meteorológico sobrepõe-se aos danos materiais e humanos ainda contabilizados em Tupanciretã, no interior do Rio Grande do Sul, após o evento severo ocorrido na madrugada de sexta-feira (20). Naquele município, a força física do vento foi medida em 114 km/h, resultando em alterações concretas na infraestrutura urbana e rural.

O balanço da Defesa Civil detalha a extensão do dano em Tupanciretã: 7.796 residências tiveram seus telhados removidos e 5 mil postes ou trechos de fiação elétrica foram comprometidos, interrompendo o fluxo energético. A mobilidade urbana foi afetada pelo bloqueio de 30 vias. No âmbito social, o evento registrou cinco mortes, 265 feridos e deixou 19 mil pessoas desalojadas e 40 desabrigadas. A infraestrutura pública também sofreu perdas, com danos em 20 escolas, três comércios e uma unidade de saúde.

Paralelamente, em outras latitudes, observam-se diferentes configurações: em São Paulo, a combinação de calor e umidade mantém a probabilidade de pancadas moderadas a fortes com granizo; enquanto no Centro-Oeste, os maiores volumes de chuva concentram-se no Sul e Oeste do Mato Grosso do Sul, nas proximidades das fronteiras com o Paraná e o Paraguai.