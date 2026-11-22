Bolsonaro segue na UTI com obstrução intestinal e possibilidade de nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de abdômen agudo obstrutivo. A gravidade da situação é evidenciada por uma obstrução "quase total" do intestino delgado, detectada via tomografia, o que mantém a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica aberta.

Photo: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto - Isac Nóbrega/PR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жаир Болсонару

De acordo com o boletim médico, Bolsonaro apresenta-se consciente e clinicamente estável, mas segue sob rigoroso protocolo: jejum oral, suporte nutricional e uso de sonda gástrica para descompressão. O médico Brasil Caiado revelou que a equipe aguarda a evolução do quadro nas próximas 24 horas para decidir se a cirurgia será necessária. A complexidade do caso foi detalhada pelo senador eleito Carlos Bolsonaro, que relatou a retirada de um litro de resíduos alimentares via sonda durante a madrugada, alertando para a oscilação entre a melhora temporária com medicamentos e a volta das dores e náuseas.

O cenário clínico não é um evento isolado, mas parte de um histórico crônico. Desde o atentado à faca em 2018, Bolsonaro enfrenta complicações abdominais recorrentes e episódios de obstrução intestinal, consequências diretas das cirurgias de emergência realizadas na época.

No campo familiar e jurídico, a internação mobilizou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que desembarcou em Brasília neste sábado após uma semana no exterior para acompanhar o marido. Paralelamente, a situação de Bolsonaro como custodiado exigiu a intervenção do Judiciário: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que os filhos e a enteada do ex-presidente possam visitá-lo diariamente.

Contudo, a permissão de Moraes vem acompanhada de uma restrição severa: é terminantemente proibido o uso de celulares, câmeras ou qualquer dispositivo capaz de registrar áudio e vídeo durante as visitas, medida que visa garantir o controle sobre as interações do ex-mandatário enquanto estiver sob custódia no ambiente hospitalar.