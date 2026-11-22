PF abre edital para compra de carros blindados VR9 para a Presidência da República

A Polícia Federal (PF) iniciou um processo de atualização de sua frota de segurança com foco em elevar a capacidade de proteção contra armamentos de guerra. O ponto central é um edital internacional, aberto em 17 de novembro, para a compra de três sedãs de luxo com blindagem de altíssimo padrão, destinados exclusivamente ao transporte da Presidência da República. O custo estimado é de R$ 3,8 milhões por veículo, totalizando R$ 11,4 milhões.

Photo: Atas.info by Дром Новосибирск, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mercedes-AMG G 63 Superior Line

Esta aquisição integra um pacote maior de renovação que prevê a compra de 225 viaturas, com um investimento total que pode chegar a R$ 207,5 milhões. A PF divide a nova frota em três níveis de proteção: 168 veículos com blindagem III-A (proteção contra pistolas e revólveres), 54 SUVs com nível VR6 e os três sedãs presidenciais com o nível VR9.

A introdução do padrão VR9 representa uma mudança técnica significativa. Pela primeira vez, a PF utilizará veículos resistentes a projéteis perfurantes de fuzis de calibre 7,62×51 mm, um nível de proteção proibido para civis e alinhado aos padrões europeus VPAM. A justificativa técnica baseia-se no aumento do poder de fogo de organizações criminosas e no desgaste da frota atual.

As exigências para os carros presidenciais são rigorosas: potência mínima de 500 cavalos, proibição de modelos 100% elétricos e vedação total de teto solar — medida adotada para evitar ataques semelhantes ao que vitimou a ex-primeira-ministra do Paquistão, Benazir Bhutto. O peso extra da blindagem chega a ultrapassar 1.100 kg, utilizando vidros de até cinco centímetros de espessura.

Na prática, o edital restringe o mercado a poucos fornecedores, predominantemente alemães. O Mercedes-Benz S 680 Guard é o modelo referenciado, embora BMW e Audi também possuam opções compatíveis. O valor estimado de R$ 3,8 milhões por unidade já contempla frete, manutenção por cinco anos em Brasília ou São Paulo e treinamento.

A estratégia de adquirir três unidades visa garantir a redundância operacional: a existência de carros reserva, a possibilidade de deslocamento antecipado para diferentes regiões e a formação de comboios para ocultar em qual veículo a autoridade máxima se encontra. A PF descartou o aluguel desses veículos devido à escassez de oferta e ao custo a longo prazo.

O cronograma prevê a disputa de lances para 4 de dezembro, com entregas que podem se estender até 2028. No entanto, a corporação sinaliza que a Copa do Mundo Feminina, em junho de 2026, impõe a necessidade de antecipar a disponibilidade dessa proteção robusta. Vale notar que, desde 2023, a segurança do presidente passou a contar com a participação ativa da PF, reduzindo a centralização anterior no Gabinete de Segurança Institucional (GSI).