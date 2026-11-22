Lula defende ministro do Planejamento e nega cortes em áreas sociais no ajuste fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, em resposta às críticas de setores da esquerda sobre o pacote de ajuste fiscal do governo. Durante transmissão ao vivo com o deputado André Janones, Lula enfatizou a competência técnica de Moretti, afirmando que o ministro é um dos profissionais mais sérios e conhecedores do orçamento público no país.

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O ponto central da divergência reside no medo de cortes em áreas sociais. No entanto, Lula rebateu a tese de que o ajuste fiscal impactaria as camadas mais pobres da população, assegurando que não haverá redução de recursos para saúde, educação ou salário mínimo. Para o presidente, as críticas ignoraram a natureza das medidas propostas, que focam na receita e não no corte de gastos essenciais.

Em termos numéricos, o governo projeta um impacto fiscal positivo de R$ 33 bilhões, proveniente de duas frentes específicas de arrecadação, e não de redução de despesas sociais:

R$ 15 bilhões estimados através da redução de renúncias fiscais (benefícios tributários concedidos a empresas);

estimados através da redução de renúncias fiscais (benefícios tributários concedidos a empresas); R$ 18 bilhões estimados via limitação de compensações tributárias utilizadas por contribuintes de maior renda.

Lula argumentou que a responsabilidade fiscal é indispensável para a governabilidade, pois a ausência de controle orçamentário impediria a execução de políticas públicas. O presidente também afastou a influência do mercado financeiro nas diretrizes econômicas, reiterando que as prioridades orçamentárias serão pautadas pelas necessidades da população.

No plano legislativo, o pacote de ajustes está materializado no Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026. A proposta já foi aprovada no Senado Federal na última quarta-feira (18), com um placar expressivo de 69 votos favoráveis e dois contrários, e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.