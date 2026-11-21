Metade do estado em alerta: Santa Catarina vê quase 300 cidades sob ameaça de cheias recorrentes

Um levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), integrado ao Atlas de Risco a Inundações da Região Sul, revelou que 134 municípios de Santa Catarina estão em grau de risco "alto" ou "muito alto" para inundações. O dado coloca quase metade das 295 cidades do estado em situação de vulnerabilidade crítica, com destaque para o Vale do Itajaí, onde 51 dos 55 municípios da região entraram na listagem.

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Na prática, o relatório da ANA funciona como um instrumento de pressão política. Entre 1991 e 2024, o estado registrou 2,6 mil episódios de cheias, resultando em 867 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. O objetivo do diagnóstico é forçar governantes a migrarem de discursos de emergência para a implementação de políticas públicas de mitigação.

Infraestrutura de contenção: o gargalo das barragens

A análise da rede de proteção revela um hiato temporal e técnico: a última grande obra de engenharia entregue no Vale do Itajaí, a barragem de José Boiteux, completou 34 anos. Atualmente, a estrutura opera com capacidade comprometida; uma de suas duas comportas de controle de vazão para Blumenau está danificada desde as enchentes de 2023. Embora reparos tenham começado em julho deste ano, a Defesa Civil de Santa Catarina não forneceu cronogramas de conclusão.

Quanto às expansões, o estado possui sete projetos de barragens previstos desde 1983 que permanecem paralisados. Apenas a obra de Botuverá saiu do papel em outubro, com investimento de R&162,8 milhões em recursos próprios do estado e prazo de dois anos e meio. Já a barragem de Mirim Doce segue travada em processos licitatórios, suspensos sucessivamente pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC) por falhas nos editais.

Dragagem e desassoreamento: between a tese e a realidade

Diante da lentidão nas grandes obras, o governo de Jorginho Mello priorizou a dragagem de rios. No entanto, a execução financeira não se traduziu automaticamente em obras concluídas:

Blumenau: Dos R&10 milhões liberados para a dragagem de 41,6 km de cursos d'água, as obras aguardam licenças ambientais e um estudo técnico exigido pelo TCE-SC.

Dos R&10 milhões liberados para a dragagem de 41,6 km de cursos d'água, as obras aguardam licenças ambientais e um estudo técnico exigido pelo TCE-SC. Tubarão: Enquanto a dragagem no Rio Madre está 95% concluída, a do Rio Tubarão permanece parada por falta de levantamento hidrológico.

Enquanto a dragagem no Rio Madre está 95% concluída, a do Rio Tubarão permanece parada por falta de levantamento hidrológico. Outras frentes: A Defesa Civil coordena atualmente trabalhos em Lontras, Rio do Oeste, Rio do Sul e Taió.

O contraste entre a narrativa oficial e a realidade técnica ficou evidente nas chuvas recentes. Enquanto o governador Jorginho Mello minimizou os impactos, atribuindo a ausência de grandes cheias aos serviços de dragagem, os dados de campo mostram o contrário. Em Rio do Sul, o nível do rio Itajaí-Açu atingiu 8,53 metros — superando a cota de inundação de 7 metros — e provocou alagamentos em quase 600 residências na região.