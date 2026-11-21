TRT-2 autoriza GPA a parcelar dívida trabalhista de R$ 140 milhões em até 72 meses

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) deferiu a solicitação do Grupo Pão de Açúcar (GPA) para a implementação de um Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT). A medida permite que a varejista consolide execuções trabalhistas e parcele a dívida, estimada em aproximadamente R$ 140 milhões, em um prazo de até 72 meses. Os valores serão corrigidos com base na taxa Selic.

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Anteriormente, as obrigações abrangidas por esse montante deveriam ter sido liquidadas até o encerramento de 2027. Com a decisão judicial, o cronograma de desembolsos é estendido para até seis anos, mediante parcelas mensais.

Em comunicado de fato relevante publicado na última quinta-feira (19 de novembro de 2026), o GPA declarou que a estrutura do PEPT proporcionará maior previsibilidade ao fluxo de caixa e viabilizará a celebração de acordos individuais para a redução do passivo trabalhista.

A empresa informou, ainda, que aguarda a homologação de planos semelhantes nos Tribunais Regionais do Trabalho da 10ª e 15ª regiões. Atualmente, os pagamentos referentes a essas jurisdições encontram-se suspensos por força de liminares. Paralelamente, o grupo afirmou estar revisando a metodologia de provisionamento contábil de seus processos trabalhistas e monitorando novas ações que entrem em fase de execução para eventuais pedidos de PEPT.

Este movimento integra o processo de reorganização financeira do grupo, que teve seu plano de recuperação extrajudicial homologado em outubro, envolvendo a renegociação de R$ 4,56 bilhões em dívidas.

No âmbito financeiro, o GPA reportou, no terceiro trimestre de 2026, um prejuízo líquido de R$ 731 milhões, revertendo o lucro de R$ 134 milhões registrado no mesmo período de 2025. A receita líquida do período apresentou queda de 9,6%, totalizando R$ 4,12 bilhões.