Deputada defende PEC 27 que cria Fundo Nacional de Reparação da Escravidão

Para a deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG), o racismo no Brasil não é apenas um resquício do passado, mas uma ferramenta ativa. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, em celebração ao Dia da Consciência Negra, a parlamentar argumentou que setores conservadores e a extrema direita utilizam a discriminação racial para blindar privilégios históricos e manter a estrutura de desigualdade do país.

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Dandara alerta que a ascensão de grupos ultraconservadores no Congresso Nacional traz consigo a naturalização de discursos de ódio. Na visão da deputada, isso não é acidental: o racismo serve para silenciar lideranças negras, mulheres e movimentos sociais, preservando hierarquias sociais que beneficiam um grupo específico em detrimento de outro.

A engrenagem do racismo estrutural

Para explicar como isso funciona na prática, a deputada utiliza a metáfora de um edifício: a sociedade brasileira teria sido construída sobre colunas de escravização e exclusão. Segundo Dandara, a abolição não veio acompanhada de integração, mas de uma negação sistemática de direitos e da criminalização de manifestações culturais negras, como a capoeira e o samba.

Diante disso, ela rebate a tese da direita de que as gerações atuais não devem pagar por erros do passado. A deputada argumenta que a questão não é a culpa individual, mas a ausência de reparação material. Para ela, enquanto a estrutura de exclusão for mantida, a pobreza e a fome continuarão a ter cor no Brasil.

Do direito à prática: O Fundo de Reparação

Mas como transformar a teoria da reparação em algo concreto para o cidadão? O ponto central da pauta da bancada negra agora é a PEC 27. A proposta, que já passou por comissão especial na Câmara, visa criar o Fundo Nacional de Reparação da Escravidão.

O que a proposta prevê na prática:

Recurso: R$ 20 bilhões investidos ao longo de 20 anos (média de R$ 1 bilhão por ano).

R$ 20 bilhões investidos ao longo de 20 anos (média de R$ 1 bilhão por ano). Destino: Financiamento de políticas públicas em educação, saúde, cultura, esporte e assistência social.

Financiamento de políticas públicas em educação, saúde, cultura, esporte e assistência social. Objetivo: Criar algo semelhante ao SUS, mas voltado especificamente para o combate ao racismo, gerido pelo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

A intenção é transformar o dever de reparação em uma obrigação constitucional do Estado, saindo do campo das intenções para o orçamento público.

Representatividade e a "Afroconveniência"

Apesar de avanços como a nova Lei de Cotas e a transformação do 20 de novembro em feriado nacional, Dandara levanta um ponto crítico sobre a representatividade no Congresso. Ela menciona a "afroconveniência": o uso da autodeclaração racial por candidatos de direita apenas para acessar fundos públicos de financiamento eleitoral, sem que haja um compromisso real com as pautas antirracistas ou com a melhoria da vida da população negra.

Conexões além do Brasil

Por fim, a deputada defende que a luta contra o racismo também passa pela diplomacia. Ela propõe um aprofundamento das relações com o continente africano, especialmente com nações de língua portuguesa como Angola e Moçambique. Para Dandara, essa aproximação não deve ser apenas simbólica, mas envolver intercâmbio tecnológico, científico e comercial, fortalecendo a soberania do Sul Global.