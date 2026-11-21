Maioria dos eleitores bolsonaristas defende respeito ao resultado das urnas, indica pesquisa

Existe um abismo quantitativo entre quem vota na direita bolsonarista e quem realmente adere ao projeto de contestação das instituições democráticas. Dados de uma pesquisa Ipsos/Ipec revelam que a base eleitoral do bolsonarismo não é um bloco homogêneo, mas sim um grupo fragmentado onde a maioria rejeita o questionamento dos resultados das urnas.

Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

O dado mais contundente é a margem de aceitação do processo eleitoral: 82% dos entrevistados defendem que o resultado das eleições seja respeitado, enquanto apenas 15% discordam. Essa disparidade permanece evidente mesmo dentro do núcleo mais fiel. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, por exemplo, 61% defendem o respeito ao resultado eleitoral, contra 35% que divergem.

Para os jornalistas José Roberto de Toledo e Thais Bilenky, que analisaram os números, isso demonstra que o voto em candidatos da família Bolsonaro é, muitas vezes, uma escolha pragmática de oposição ao PT e ao governo Lula, e não um cheque em branco para pautas radicais.

Toledo observa que o apoio ao movimento sofre um processo de "desbastamento" à medida que as perguntas se tornam mais específicas. A adesão começa alta em questões genéricas, mas despenca quando se exige a concordância com posições antidemocráticas. Segundo ele, é perfeitamente possível que um eleitor concorde com decisões individuais de Flávio Bolsonaro, mas rejeite a deslegitimação do sistema eleitoral.

Essa distinção define o limite de tolerância do eleitor conservador. Thais Bilenky argumenta que a radicalização funciona como um repelente para a direita moderada. Para a jornalista, o bolsonarismo perde apoio justamente quando ultrapassa a linha institucional e defende medidas que rompem com as regras democráticas — o chamado "fora das quatro linhas".

A pesquisa também evidencia gradações na intensidade do apoio. A concordância total com a decisão de Flávio Bolsonaro de deixar o país, por exemplo, atinge apenas 27%, indicando que a militância ideologicamente comprometida é significativamente menor do que a base eleitoral global do movimento.

O resultado aponta para um cenário estratégico crucial para o futuro da direita no Brasil: há um espaço político considerável entre o eleitor conservador e a militância radical. Para quem busca liderar esse campo, o desafio será dialogar com esse segmento que, embora contrário ao atual governo, mantém o compromisso com a institucionalidade do país.