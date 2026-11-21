Brasil registra 1.279 espécies da fauna sob risco de extinção

Com a atualização das listas nacionais em 2026, o Brasil registrou formalmente 1.279 espécies da fauna sob risco de extinção. Este número não é apenas uma estatística biológica, mas um reflexo direto da alteração física do território brasileiro e de como o uso do solo impacta a sobrevivência animal.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лес в Бразилии - Тукан на фоне тропического заката

O mapeamento das pressões territoriais revela onde o conflito entre a atividade econômica e a biodiversidade é mais agudo. Um diagnóstico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abrangendo o período de 2015 a 2023, quantifica a origem das ameaças: a agricultura é o fator predominante, afetando 510 espécies, seguida pela pecuária (418 espécies) e pela expansão urbana (406 espécies). Esses dados mostram que a fragmentação do habitat — a substituição de ecossistemas nativos por monoculturas, pastos e concreto — é a principal causa da redução das áreas de alimentação e reprodução.

Além da remoção direta da cobertura vegetal, a alteração da composição do solo e da flora introduz riscos menos visíveis, mas igualmente concretos. No Cerrado, a introdução de capins exóticos para a formação de pastagens altera a vegetação nativa. Essa substituição vegetal gera um efeito cascata: a fauna que depende estritamente de plantas locais perde seus recursos básicos, evidenciando que a mudança na vegetação altera a viabilidade do território para a vida animal.

As consequências físicas dessa perda estendem-se aos serviços ecossistêmicos. Marcus Vieira, professor de Ecologia e Ecossistemas Urbanos da UFRJ, aponta que a degradação de estruturas como os corais não afeta apenas o organismo em si, mas compromete a sobrevivência de peixes e desestabiliza a cadeia alimentar local. A extinção de uma espécie, portanto, representa a interrupção de processos físicos como a polinização e a dispersão de sementes.

Para a identificação desses riscos, o ICMBio utiliza a metodologia da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A análise baseia-se em dados geográficos precisos: distribuição espacial, tamanho real das populações e a tendência de crescimento ou redução em áreas específicas. A partir disso, os animais são classificados em categorias como Vulnerável, Em Perigo e Criticamente em Perigo.

No campo da recuperação, os Planos de Ação Nacional (PANs) buscam reverter a tendência de declínio por meio de medidas concretas no território. O caso da arara-azul-de-lear, na Caatinga baiana, demonstra a eficácia da proteção do habitat: a espécie migrou da categoria "Criticamente em Perigo" para "Em Perigo" após a estabilização de seu ambiente. Já a ararinha-azul exemplifica a tentativa de reocupação territorial através da reprodução em cativeiro e reintrodução em sua área original.

Contudo, a escala territorial do Brasil impõe limites à conservação. O desafio central reside na gestão de vastas extensões de terra onde a pressão econômica colide com a necessidade de manter corredores ecológicos. Para evitar que resgates pontuais sejam insuficientes, a prioridade técnica recai sobre a manutenção de conexões entre fragmentos de vegetação e a criação de unidades de conservação que garantam a persistência física das populações no espaço.