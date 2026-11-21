Perfil racial do sistema socioeducativo: negros são a maioria absoluta

Enquanto o Congresso Nacional debate a redução da maioridade penal, os números do sistema socioeducativo brasileiro revelam quem são as pessoas que realmente sentem o peso da punição estatal. De acordo com dados do Cadastro Nacional de Inspeção de Unidades e Programas Socioeducativos (CNIUPS), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a cor da pele é um fator determinante no acesso ao sistema de internação e serviços à comunidade.

A realidade estatística é contundente: três em cada quatro jovens que cumprem medidas socioeducativas no Brasil são negros. No total de mais de 11 mil menores contabilizados, 54,37% se declaram pardos (6.206 jovens) e 20,26% se declaram pretos (2.312 jovens). Somados, conforme a definição do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), os negros representam 74,61% do grupo — um número três vezes superior ao de jovens brancos, que compõem 24,74% do total (2,8 mil pessoas). O levantamento ainda registra 51 indígenas, 20 amarelos e um quilombola.

Esses números ganham urgência diante do cenário legislativo. A Câmara dos Deputados discute a redução da idade penal para 16 anos, enquanto propostas alternativas sugerem baixar esse limite para 14 ou até 12 anos. O debate ainda oscila entre aplicar a medida a qualquer delito ou restringi-la a crimes hediondos e violentos. Politicamente, houve um acordo para que os deputados deliberem sobre o tema em plenário até 2026, antes do envio final ao Senado.

Para especialistas, a discussão ignora a engrenagem que coloca esses jovens no sistema. Danielle Tsuchida, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, argumenta que a redução da maioridade penal não oferece ressocialização, mas expõe adolescentes a espaços dominados pelo crime organizado e a mais violência. Segundo ela, a desproporção racial não é fruto do acaso, mas de uma falha do Estado em garantir direitos básicos antes que a infração ocorra.

O historiador e ativista Babalawô Ivanir dos Santos reforça que a predominância de jovens negros no sistema não prova que eles cometam mais crimes, mas sim que a seletividade racial opera em todas as etapas: na abordagem policial, na investigação e na decisão judicial. Para Santos, a ausência de políticas de inclusão após a abolição da escravidão consolidou um mecanismo de vigilância e criminalização da juventude negra e pobre.

A análise do perfilamento racial indica que a suspeição é construída sobre a aparência, o território e a condição social, tornando jovens pretos e pardos "alvos preferenciais" do sistema de justiça. Além disso, Santos alerta que a baixa presença de indígenas e quilombolas nos dados oficiais pode indicar subnotificação ou invisibilidade estatística, e não a ausência de violações contra esses grupos.

Questionado sobre a metodologia, o CNJ informou que as informações de raça e cor são baseadas na autodeclaração dos jovens. O Conselho afirmou ainda que está implementando manuais, tutoriais e atividades formativas para a magistratura visando aprimorar a qualidade dos registros no CNIUPS.