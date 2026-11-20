Celso Amorim afirma que vitória de Lula deve forçar Trump a recalibrar estratégia na América Latina

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva não foi apenas um evento interno brasileiro, mas um sinal político que, segundo Celso Amorim, assessor especial da Presidência, deve forçar Donald Trump a recalibrar sua estratégia para a América Latina. Em entrevista ao jornal espanhol El País, Amorim argumenta que a vitória de Lula evidenciou os limites da influência norte-americana e deve resultar em uma redução da ênfase no "Escudo das Américas" — a iniciativa de segurança regional liderada por Washington.

Photo: Веб-сайт правительства Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Para o diplomata, o resultado das urnas no Brasil provou que certas diretrizes de Trump não prosperam na região. Amorim é categórico ao defender que o combate ao narcotráfico deve ocorrer via cooperação regional, e não por meio de intervenções militares estrangeiras. "Estamos totalmente de acordo com uma cooperação sul-americana, mas não com um 'escudo' contra uma 'organização terrorista estrangeira'", afirmou, contrastando a proposta dos EUA com o sistema de cooperação já implementado na Amazônia.

Essa mudança de eixo reflete a tentativa de superar a chamada Doutrina Monroe. Amorim vê a vitória de Lula como um pilar para a democracia e a esquerda progressista no continente, alertando que uma derrota brasileira teria aberto caminho para maior intervencionismo militar dos Estados Unidos na região.

Autonomia tecnológica e a "ditadura do dólar"

A busca por autonomia não se limita à segurança. Amorim revelou que o Brasil está buscando alternativas para contornar as restrições impostas pelos EUA ao acesso a semicondutores avançados, especialmente no contexto da guerra tecnológica entre Washington e Pequim. "Se nos sancionam por fatos nos quais o Brasil nem sequer está envolvido, isso não é animador. Encontraremos alternativas", declarou.

No campo financeiro, o diplomata confirmou que a ideia de se libertar da "ditadura do dólar" prevaleceu. Embora o processo seja lento e ocorra prioritariamente em acordos bilaterais — como os pagamentos em moedas locais entre Brasil e China -, a diversificação monetária dentro do BRICS segue como objetivo estratégico.

Geopolítica Global: O risco das esferas de influência

Sobre o cenário global, Amorim avaliou positivamente o diálogo entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, considerando essencial que as três maiores potências nucleares conversem para resolver conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Contudo, ele deixou um alerta: o risco de que essas potências reorganizem a ordem internacional dividindo o mundo em "esferas de influência", ignorando os interesses de nações menores.

Tensões Regionais: Venezuela e Argentina

No plano regional, o tom foi de firmeza. Amorim classificou como "ilegítimo" o processo judicial contra Nicolás Maduro nos Estados Unidos e reafirmou que o Brasil manterá a cooperação com a Venezuela, citando a fronteira comum e interesses econômicos.

Já em relação à Argentina, o cenário é de distanciamento diplomático. Devido aos ataques pessoais do presidente Javier Milei a Lula, Amorim afirma que a relação atual está restrita ao campo econômico e empresarial. O diplomata comparou as ofensas de Milei ao presidente brasileiro a "cuspir na bandeira brasileira", reiterando que Lula representa a nação, e não apenas a si mesmo.

Futuro Estratégico

Por fim, Amorim destacou que o Brasil foca agora em setores de alto valor agregado para evitar a exportação de matéria-prima bruta. O governo criou um conselho para a gestão de minerais críticos e prioriza o desenvolvimento de inteligência artificial com sistemas abertos, visando reduzir a dependência tecnológica de fornecedores externos.