Cesta de compras vira de cabeça para baixo: GLP-1 redesenha hábitos em todo o continente

O impacto dos análogos do GLP-1 (conhecidos como "canetas emagrecedoras") no varejo alimentar das Américas não se resume apenas à perda de peso individual, mas a uma reestruturação da cesta de compras doméstica. Segundo relatório da consultoria Dunnhumby, baseado em entrevistas com 8.500 consumidores em agosto de 2026, a influência desses medicamentos atinge mais de 20% dos adultos na região, com o Brasil liderando a mudança de hábitos.

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O fenômeno apresenta um efeito multiplicador: cada usuário do medicamento influencia a dieta de, em média, 2,08 pessoas. No Brasil, esse impacto é mais acentuado, com 33% dos consumidores alterando o consumo de alimentos e bebidas devido ao uso próprio ou de familiares (comparado a 31,7% nos EUA e 10% no Chile). O país não apenas possui a maior intenção de compra (27,1%), como também apresenta a maior taxa de conscientização sobre a droga: 92% da população conhece os GLP-1.

A mudança no fluxo de gastos revela que a demanda não está necessariamente desaparecendo, mas migrando de categorias. Houve uma queda brusca em itens processados e calóricos, enquanto produtos de maior valor nutricional ganharam espaço:

Quedas nas Américas: Padaria (-38,1%), bebidas alcoólicas (-37,5%) e refeições prontas (-31,6%).

Padaria (-38,1%), bebidas alcoólicas (-37,5%) e refeições prontas (-31,6%). Altas nas Américas: Produtos frescos (+34,1%), saúde (+19,8%) e orgânicos/naturais (+19,7%).

No Brasil, essa disrupção é quase duas vezes mais intensa que a média regional. A queda no consumo de álcool entre usuários brasileiros, por exemplo, foi de 72,9 pontos, enquanto as refeições prontas recuaram 62,1 e a panificação 53,2. Em contrapartida, os produtos frescos (+52,5) e itens de saúde (+43,9) registraram saltos significativos.

Para o setor industrial e de varejo, o dado crucial é a reversibilidade: 92% dos consumidores que reduziram o consumo de certas categorias afirmam que voltariam a comprar se houvesse produtos adequados ao novo perfil. A demanda agora se concentra em atributos específicos: menos açúcar (52,4%), mais proteína (51,6%) e menos calorias (42,9%), superando o interesse por embalagens menores (29,7%).

Contudo, a democratização do acesso ainda esbarra na barreira econômica. O custo é o principal entrave para 26,6% dos interessados em iniciar o tratamento. No Brasil, a disparidade de renda reflete diretamente na conversão de intenção em uso: enquanto apenas 13% da faixa de renda mais baixa que considera o medicamento chega a utilizá-lo, esse número salta para 59% na faixa de renda mais alta.

O estudo detalha a penetração de mercado atual: EUA (16,7%) e Brasil (14,4%) lideram a adoção, seguidos por Canadá (9,1%), México (6,4%), Colômbia (4,5%) e Chile (4,5%). O perfil demográfico mais propenso à adoção concentra-se na faixa etária entre 25 e 44 anos, com maior prevalência em famílias com crianças (12,3% de uso efetivo contra 8,2% em famílias sem filhos).