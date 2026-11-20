Plano de 200 escolas cívico-militares no RJ é questionado por deputado estadual

O plano do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), de implantar 200 escolas cívico-militares na rede estadual coloca em xeque não apenas a legalidade do uso de verbas públicas, mas a própria prioridade do estado diante de um sistema de ensino em colapso. Para o deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ), professor de sociologia, a proposta é mais ideológica do que pedagógica e ignora a realidade imediata de quem vive o chão da escola.

Photo: https://www.instagram.com (запрещён в РФ) by https://www.instagram.com/p/DU82GWeCckr/ Кадеты Бразилии у школы Dr. Helio Palma de Arruda

O ponto central da crítica de Serafini reside na viabilidade financeira e jurídica. O parlamentar alerta que o custo de uma unidade cívico-militar chega a ser 50% maior que o de uma escola comum. O problema surge na origem desse dinheiro: a Constituição exige que 25% da receita de impostos seja destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino. Segundo Serafini, utilizar esses recursos para pagar policiais militares — que desempenham funções administrativas ou disciplinares e não são profissionais da educação — fere a lei, citando precedentes judiciais do antigo programa Proeis.

Na prática, a pergunta que fica é: de onde virá o recurso para sustentar 200 unidades desse tipo enquanto a rede básica definha? O deputado aponta que a expansão do modelo militarizado ocorre em um cenário de precariedade extrema:

Déficit de profissionais: O estado enfrenta a falta de aproximadamente 16 mil professores.

O estado enfrenta a falta de aproximadamente 16 mil professores. Precarização salarial: Os docentes do Rio recebem os menores salários do país.

Os docentes do Rio recebem os menores salários do país. Exploração da carga horária: Para suprir a falta de pessoal, muitos professores recorrem à Gratificação por Lotação Prioritária (GLP), mas recebem por essas horas extras cerca de metade do valor da hora contratual.

Para suprir a falta de pessoal, muitos professores recorrem à Gratificação por Lotação Prioritária (GLP), mas recebem por essas horas extras cerca de metade do valor da hora contratual. Abandono físico: Serafini cita o exemplo do Colégio Estadual Brasil-França, em Niterói, que apesar de ter resultados de aprendizagem exemplares, convive com uma grade de proteção caída há dois anos sem reparos.

Além da questão financeira, há a barreira do acesso e da convivência. O deputado questiona a imposição de normas disciplinares rígidas, que podem resultar em discriminações raciais — como a restrição ao cabelo e aparência de estudantes negros — e a redução de alternativas para as famílias caso escolas regulares sejam convertidas em militares sem opção de escolha para o aluno.

A análise de Serafini também abrange a invisibilidade da violência armada. Em comunidades como a Maré e o Complexo do Alemão, alunos chegam a perder 20% dos dias letivos devido a confrontos. Para ele, a solução para esse trauma não é a militarização, mas sim investimentos em recuperação de aprendizagem e valorização docente.

O sinalizador final da direção que o novo governo pretende tomar seria a indicação de Anderfábio Oliveira dos Santos para a Secretaria de Educação. O indicado, com passagens pelo Paraná, esteve envolvido na remoção de livros que abordam racismo e violência policial (como O avesso da pele), o que, na visão do deputado, reforça a prioridade do controle disciplinar sobre a formação crítica.

Para Serafini, a educação fluminense precisa de professores bem remunerados e escolas seguras e mantidas, e não de policiais desviados de função ocupando cargos de gestão ou tentando suprir lacunas pedagógicas em disciplinas como Sociologia e Filosofia.