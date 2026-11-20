Justiça Federal autoriza retomada de licitação do Senado para celulares e telefonia

A Justiça Federal autorizou, nesta quinta-feira (19), a retomada do processo licitatório do Senado Federal para a contratação de serviços de telefonia móvel e fornecimento de 425 aparelhos celulares. A decisão, proferida pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), revogou a liminar anteriormente concedida ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que havia suspendido o certame.

Photo: Пленарное заседание Конгресса by Сенат Бразилии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Заседание Сената парламента Бразилии

A magistrada fundamentou a decisão na necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de telefonia da Casa, considerando o cronograma de substituição do contrato atual e a renovação da composição parlamentar prevista para 2027. Segundo o entendimento do TRF-1, a manutenção da suspensão comprometeria os prazos necessários para a disponibilização dos equipamentos e o início da prestação dos serviços.

O processo licitatório previa um orçamento inicial de R$ 6,04 milhões, mas a empresa Claro venceu o pregão com uma proposta de R$ 4,96 milhões. O contrato terá duração de 48 meses, com início das operações previsto para 1º de fevereiro de 2027.

O imbróglio jurídico

A suspensão temporária do processo havia sido determinada na terça-feira (17) pelo juiz Arthur Pinheiro Chaves, da 18ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, após ação movida por Nikolas Ferreira. O magistrado questionou a especificidade técnica do edital, que exigia aparelhos premium da Apple com 512 GB de armazenamento. Na visão do juiz, o Senado não teria comprovado a necessidade técnica de restringir a contratação a modelos com tais características.

Em resposta, o Senado argumentou que as especificações são essenciais para garantir a compatibilidade com os sistemas utilizados pelos parlamentares e a regularidade das atividades administrativas.

Detalhes da contratação

O contrato prevê a aquisição de 95 aparelhos com especificações equivalentes ao iPhone 17 Pro de 512 GB. Devido ao prazo de entrega em janeiro de 2027, o edital indica o modelo iPhone 18 Pro como a referência esperada. Além disso, estão previstos 330 aparelhos de gama intermediária das marcas Samsung e Motorola, bem como os respectivos planos de dados e voz.

Os dispositivos serão fornecidos sob regime de comodato, permanecendo a propriedade dos aparelhos com a operadora contratada durante a vigência do contrato.

Cabe ressaltar que a decisão do TRF-1 autoriza a continuidade do procedimento administrativo, mas não constitui um julgamento definitivo sobre o mérito da legalidade das exigências técnicas questionadas na ação judicial.