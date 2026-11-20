A entrada de pessoas negras no serviço público federal brasileiro registrou um avanço significativo nos últimos quatro anos, atingindo a marca de 45% dos novos servidores. O dado, divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), mostra que a ocupação de vagas superou a reserva mínima exigida pela Lei de Cotas — que subiu de 20% para 25% em 2025 -, resultado do ingresso de candidatos tanto pelas cotas quanto pela ampla concorrência.
O impacto real dessas políticas ficou evidente nos resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Na primeira edição, em 2024, candidatos negros representavam 18,8% dos inscritos, mas conquistaram 24,5% das vagas de aprovados. Já na segunda edição, em 2025, com a nova reserva de 25%, a proporção de negros entre os aprovados subiu para 29,7%.
Além das cotas para negros, a legislação atual estabelece reservas específicas para outros grupos: 3% das vagas são destinadas a pessoas indígenas e 2% para quilombolas.
A mudança, porém, não se limita apenas ao ingresso na base da carreira. O relatório Retrato da Participação Negra na Administração Pública Federal aponta um crescimento na chegada de pessoas negras a cargos de liderança (funções CCE e FCE, níveis 5 a 18) entre 2022 e outubro de 2026. Esse movimento é atribuído ao Decreto 11.443/2023, que estabeleceu a meta de ter, no mínimo, 30% de negros nesses postos até dezembro de 2025.
Os números da liderança revelam o seguinte cenário:
Para a ministra Esther Dweck, esses dados confirmam a efetividade das ações afirmativas na construção de um serviço público que reflete a diversidade da sociedade brasileira.
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