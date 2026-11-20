Queda de 12% em mortes violentas: Nordeste lidera e surpreende com resultados expressivos

O Brasil atingiu o menor índice de mortes violentas para o período entre janeiro e outubro desde 2019. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o país registrou uma queda de 12,2% no número de vítimas, totalizando 24.218 óbitos — 3.369 a menos do que no mesmo período de 2025.

A redução foi generalizada, abrangendo 23 das 27 unidades da Federação. O declínio foi observado em três frentes principais: homicídios dolosos (-11,7%), latrocínios (-26,7%) e lesões corporais seguidas de morte (-17%). No entanto, a tendência de queda não foi uniforme em todo o território nacional.

O Nordeste foi a região com a retração mais expressiva, registrando 17,2% menos mortes (uma redução de 2.185 vítimas). O destaque individual ficou com o Ceará, que apresentou uma queda de 47,3%. Outros estados com recuos significativos foram Acre (-23,8%), Rondônia (-23,2%), Bahia (-18,2%) e Minas Gerais (-16,5%).

Em contraste, o Centro-Oeste foi a única região a registrar alta, com um aumento de 2,2% nas mortes violentas. O dado mais alarmante veio do Mato Grosso do Sul, onde a violência letal saltou 48,6%.

O governo federal atribui esses resultados ao programa "Brasil Contra o Crime Organizado", que foca na integração entre a União e os estados. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, a cooperação em inteligência e operações conjuntas é a chave para ampliar a resposta do Estado contra as facções criminosas.

O impacto financeiro e operacional dessa estratégia é detalhado pelo MJSP: as ações integradas resultaram em 61.673 prisões e causaram um prejuízo estimado de R$ 8,6 bilhões ao crime organizado. Foram apreendidas mais de 601 toneladas de drogas e 3.025 armas de fogo. No campo financeiro, a operação resultou na apreensão de R$ 2,2 bilhões em bens e no bloqueio de R$ 1,2 bilhão em ativos.

Para Anchieta Nery, diretor de Operações Integradas e de Inteligência do MJSP, a coordenação interestadual é a única forma eficaz de combater organizações que operam redes logísticas e financeiras que transcendem as fronteiras estaduais.