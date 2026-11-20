Governo de SP condiciona investimentos à manutenção de canais com governo federal

O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, definiu a manutenção de canais institucionais com a administração federal de Luiz Inácio Lula da Silva como premissa para a viabilização de investimentos no estado. A diretriz foi detalhada pela nova secretária de Planejamento, Orçamento e Investimentos, Natália Resende, que estabeleceu a execução de obras como o critério central para a relação federativa.

Photo: Wikimedia Commons by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бразилия, Сан-Паулу

Na prática, a estratégia do governo paulista opera em duas frentes simultâneas: a cooperação administrativa para liberação de recursos e a via judicial para destravar processos burocráticos. O precedente para essa atuação é a ação movida por Tarcísio ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Ministério da Fazenda, devido à demora na autorização de um empréstimo de R$ 5,45 bilhões.

O cronograma de entregas prioritárias vinculadas a essa articulação financeira inclui:

Mobilidade Urbana: a conclusão da Linha 6-Laranja do metrô (prevista para o segundo semestre de 2027) e a expansão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra (com prazo até 2030).

a conclusão da Linha 6-Laranja do metrô (prevista para o segundo semestre de 2027) e a expansão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra (com prazo até 2030). Saneamento: a expansão da rede para municípios do interior e comunidades rurais com meta de implementação até 2029.

a expansão da rede para municípios do interior e comunidades rurais com meta de implementação até 2029. Infraestrutura Social: a descentralização de obras públicas com foco em periferias e áreas de vulnerabilidade social.

Quanto ao pacote de ajuste fiscal do governo federal, a Secretaria de Planejamento de São Paulo monitora as medidas para avaliar o impacto real sobre os municípios e o setor do agronegócio. O governo estadual condiciona seu apoio ou concordância com as políticas estruturantes federais à análise de a quais gastos estão sendo cortados e se tais cortes prejudicam a produtividade econômica do estado.