O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, definiu a manutenção de canais institucionais com a administração federal de Luiz Inácio Lula da Silva como premissa para a viabilização de investimentos no estado. A diretriz foi detalhada pela nova secretária de Planejamento, Orçamento e Investimentos, Natália Resende, que estabeleceu a execução de obras como o critério central para a relação federativa.
Na prática, a estratégia do governo paulista opera em duas frentes simultâneas: a cooperação administrativa para liberação de recursos e a via judicial para destravar processos burocráticos. O precedente para essa atuação é a ação movida por Tarcísio ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Ministério da Fazenda, devido à demora na autorização de um empréstimo de R$ 5,45 bilhões.
O cronograma de entregas prioritárias vinculadas a essa articulação financeira inclui:
Quanto ao pacote de ajuste fiscal do governo federal, a Secretaria de Planejamento de São Paulo monitora as medidas para avaliar o impacto real sobre os municípios e o setor do agronegócio. O governo estadual condiciona seu apoio ou concordância com as políticas estruturantes federais à análise de a quais gastos estão sendo cortados e se tais cortes prejudicam a produtividade econômica do estado.
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