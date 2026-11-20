Bahia concentra o maior volume de processos judiciais por racismo no Brasil

A Bahia concentra o maior volume de processos judiciais relacionados ao racismo no Brasil. De acordo com dados do Painel de Monitoramento Justiça Racial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o estado registra 2.987 ações pendentes, o que representa quase 17% do total de 17.607 processos contabilizados no país entre 2020 e 19 de novembro de 2024.

A concentração de casos coincide com a demografia regional: segundo o último Censo do IBGE, a Bahia é o estado proporcionalmente mais negro do Brasil, com 79,7% da população autodeclarada (22,4% pretos e 57,3% pardos). No entanto, os dados do CNJ indicam que a curva de análise anual de processos no estado apresenta tendência decrescente.

O levantamento aponta que a maioria das vítimas são mulheres (56,5%), com predominância da faixa etária entre 26 e 35 anos. No cenário nacional, a classificação processual predominante é a de "termo circunstanciado” (1.712 processos totais, dos quais 1.571 seguem pendentes). Este é um procedimento simplificado, regido pela Lei nº 9.099/1995, aplicado a infrações de menor potencial ofensivo, com penas máximas de até dois anos.

O CNJ atribui a prevalência desses termos circunstanciados ao volume de casos de injúria racial ajuizados antes de 2023. A partir desse ano, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo, tornando-se, portanto, grave, inafiançável e imprescritível, o que exige a instauração de inquérito policial ou prisão em flagrante.

Além dos termos circunstanciados, o estoque judiciário inclui ações penais ordinárias (infrações graves), ações penais sumaríssimas, crimes de calúnia, injúria e difamação, além de medidas protetivas de urgência baseadas na Lei Maria da Penha.

O montante total de 17 mil processos compreende todo o estoque aberto, incluindo recursos. Já os 15.402 "processos pendentes líquidos” excluem ações suspensas, sobrestadas ou em arquivos provisórios. O CNJ ressalta que os dados são alimentados manualmente pelos tribunais regionais e abrangem crimes de racismo contra negras, negros e qualquer outra raça.

Para Fabio Esteves, presidente do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial (Fonaer) e conselheiro do CNJ, a denúncia é o instrumento fundamental para que o Judiciário promova a reparação do dano e gere efeitos pedagógicos contra a violência racial.

Estrutura Legal

O racismo é classificado como crime inafiançável e imprescritível pela Constituição de 1988 e detalhado pela Lei nº 7.716/1989. As penas base variam de um a cinco anos de reclusão e multa, podendo ser acrescidas de um terço à metade conforme os agravantes.

A legislação abrange condutas como a negação de emprego, a recusa de matrícula escolar, o impedimento de acesso a transportes públicos ou estabelecimentos comerciais, e a incitação ao preconceito, inclusive na internet. A atualização legislativa de 2023 consolidou a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, elevando o rigor processual e a gravidade da punição para ofensas baseadas em raça, cor, etnia ou procedência nacional.