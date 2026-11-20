Lula assina portaria declaratória da Terra Indígena Kapôt Nhĩnore

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, nesta quinta-feira (19 de novembro de 2026), a portaria declaratória da Terra Indígena Kapôt Nhĩnore. O ato formaliza o reconhecimento de um território de 362.243 hectares, distribuídos entre os estados de Mato Grosso (municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu) e Pará (São Félix do Xingu), reivindicados há décadas pelo cacique Raoni Metuktire.

Photo: commons.wikimedia.org by Ale Bertassoni, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пантанал

A assinatura ocorre durante visita presidencial ao Instituto Raoni, em Peixoto de Azevedo (MT), onde o cacique de 94 anos cumpre cuidados paliativos após diagnóstico de câncer no aparelho digestório. O documento terá validade jurídica plena após a publicação no Diário Oficial da União, prevista para sexta-feira (20 de novembro).

A cerimônia conta com a presença de um núcleo técnico e político do governo: os ministros Eloy Terena (Povos Indígenas), Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), além do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, e da presidente da Funai, Lucia Alberta Baré.

Na prática, a portaria declaratória é a etapa administrativa que reconhece a existência da terra indígena, transformando a reivindição em um processo oficial de demarcação. O caminho até este documento foi marcado por entraves jurídicos: a União foi condenada pela Justiça Federal em 2012 por demora na regularização, e o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) — base técnica do reconhecimento — só foi aprovado em julho de 2023.

O status legal da área foi consolidado recentemente; em 6 de outubro de 2026, a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) validou, por unanimidade, a regularidade dos estudos antropológicos, derrubando as contestações judiciais que travavam o processo.

A decisão assume relevância ambiental imediata. Embora 83% da área ainda preserve a cobertura florestal, a região enfrenta pressão crescente: o desmatamento saltou de 4.178 hectares, no ano 2000, para 58 mil hectares em 2026.