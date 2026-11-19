Senado aprova pacote de ajuste fiscal, mas medidas dependem de Câmara e sanção presidencial

O Senado Federal concluiu a votação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo Lula, mas a implementação das medidas ainda depende de etapas legislativas críticas e de prazos específicos. O projeto, que altera as regras do arcabouço fiscal para reduzir gastos e elevar a arrecadação, segue agora para a Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial.

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Para o governo, a aprovação deste pacote é a condição técnica para o fechamento do Orçamento do próximo ano, que prevê uma meta de superávit de 0,5% do PIB (aproximadamente R$ 73,2 bilhões). A estimativa é que as medidas melhorem o resultado primário de 2027 em um montante entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões.

O fluxo de aprovação e a Lei Kandir

O texto-base foi aprovado no Senado por 45 a 31 votos, e a versão final foi ratificada em turno suplementar com 69 votos a favor e 2 contra. Um ponto central do acordo final foi a Lei Kandir: para destravar a votação, o relator Eduardo Braga (MDB-AM) elevou o repasse anual aos estados (entre 2027 e 2030) de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões, antecipando a quitação do saldo devido para 2030.

Na Câmara, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) convocou sessão extraordinária para a próxima segunda-feira. Como se trata de uma lei complementar, a aprovação exige o voto de ao menos 257 deputados. Qualquer alteração no texto pela Câmara obriga o projeto a retornar ao Senado, o que atrasaria a sanção e comprometeria o cronograma de votação do Orçamento de 2027, previsto para 17 de dezembro.

O que muda na prática e quando

A publicação da lei no Diário Oficial da União não torna todas as medidas imediatas. O cronograma de vigência é fragmentado:

Imediato: Novas regras de bloqueio de gastos (contingenciamento) passam a valer na data da publicação, permitindo cortes mesmo quando a projeção estiver dentro da meta, atingindo inclusive despesas obrigatórias não constitucionais.

Novas regras de bloqueio de gastos (contingenciamento) passam a valer na data da publicação, permitindo cortes mesmo quando a projeção estiver dentro da meta, atingindo inclusive despesas obrigatórias não constitucionais. 2026: A exclusão de até R$ 10,5 bilhões gastos com subvenção ao diesel da meta fiscal terá validade apenas para este ano.

A exclusão de até R$ 10,5 bilhões gastos com subvenção ao diesel da meta fiscal terá validade apenas para este ano. 2027: O limite de crescimento real das despesas cai de 2,5% para 2% (aplicável em anos de contingenciamento). Também entram em vigor os limites de repasses da Lei Kandir e a compensação previdenciária (Comprev) de R$ 3 bilhões anuais até 2030.

O limite de crescimento real das despesas cai de 2,5% para 2% (aplicável em anos de contingenciamento). Também entram em vigor os limites de repasses da Lei Kandir e a compensação previdenciária (Comprev) de R$ 3 bilhões anuais até 2030. Tributos: Mudanças no Imposto de Renda de empresas e Imposto de Importação valem a partir de 1º de janeiro de 2027. Já PIS/Cofins, CSLL e IPI seguem a regra dos 90 dias (vigência no primeiro dia do quarto mês após a publicação).

Mecanismos condicionados e pendências

Algumas das medidas mais impactantes não são automáticas. A limitação do uso de créditos tributários por empresas — que pode arrecadar até R$ 18,3 bilhões em 2027 — só poderá ser acionada se houver contingenciamento, com percentuais definidos posteriormente por ato do Executivo.

Quanto ao teto aos "supersalários", a lei apenas abre caminho: o Congresso Nacional terá 60 dias após a publicação para votar um projeto específico sobre o tema.