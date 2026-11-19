Governo destina R$ 2,1 bilhões para o programa Luz para Todos em 2027

O Ministério de Minas e Energia (MME) formalizou, via portaria, a destinação de R$ 2,1 bilhões provenientes da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para a execução do programa Luz para Todos em 2027. O recurso visa a universalização do acesso à energia elétrica, que atualmente atinge 99,8% da população alvo após aportes de R$ 12,7 bilhões desde a retomada do programa em 2023.

Photo: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Three Phase Electric Power Transmission

Na prática, a nova normativa estabelece a meta de realizar 73.961 novas ligações elétricas em 15 estados brasileiros ao longo de 2027. A distribuição dos recursos e metas concentra-se geograficamente:

Região Norte: R$ 1,6 bilhão para 53.048 conexões (destaque para o Pará, com R$ 875,6 milhões e 23.956 ligações, e Amazonas, com R$ 490,9 milhões e 19.306 ligações).

R$ 1,6 bilhão para 53.048 conexões (destaque para o Pará, com R$ 875,6 milhões e 23.956 ligações, e Amazonas, com R$ 490,9 milhões e 19.306 ligações). Região Nordeste: R$ 479,9 milhões para 17.572 conexões (destaque para a Bahia, com R$ 186,8 milhões e 6.572 ligações, e Piauí, com R$ 156 milhões e 6.500 ligações).

Juntas, as duas regiões concentram 95% da meta nacional para o período. O governo estima que restem apenas 2.025 unidades consumidoras a serem atendidas em todo o país para a conclusão da universalização.

Paralelamente à alocação de recursos, o MME iniciou em 10 de novembro uma consulta pública de 30 dias para a atualização do Manual de Operacionalização do programa. O novo documento busca redefinir as diretrizes de atendimento e a aplicação da energia em atividades produtivas, especialmente em zonas rurais e áreas isoladas da Amazônia Legal.

Desde sua criação em 2003, o Luz para Todos totalizou investimentos de R$ 31 bilhões, alcançando 3,8 milhões de lares. Entre 2023 e outubro de 2026, o programa aplicou R$ 6,6 bilhões para atender 238.565 famílias.