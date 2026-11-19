O setor de vendas diretas no Brasil é amplamente dominado por mulheres, que representam 87% dos profissionais da atividade. Os dados são provenientes de um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (Abevd), realizado com uma amostra de 5.916 participantes.
Mais do que uma atividade complementar, as vendas diretas exercem um papel central na subsistência doméstica: 85% das mulheres entrevistadas são as responsáveis principais ou compartilham a responsabilidade financeira de seus domicílios. A relevância econômica desse fluxo de renda torna-se evidente ao observar que 46% dessas profissionais pertencem a famílias com renda mensal de até R$ 3.242.
Quanto à dinâmica de trabalho, 45% das entrevistadas dedicam entre 2 e 7 horas diárias à atividade. Segundo Adriana Colloca, presidente da Abevd, essa flexibilidade de horários é o fator determinante que permite a conciliação do trabalho com outras responsabilidades cotidianas.
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