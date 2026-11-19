Mulheres dominam o setor: vendas diretas sustentam lares em todo o Brasil

O setor de vendas diretas no Brasil é amplamente dominado por mulheres, que representam 87% dos profissionais da atividade. Os dados são provenientes de um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (Abevd), realizado com uma amostra de 5.916 participantes.

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Mais do que uma atividade complementar, as vendas diretas exercem um papel central na subsistência doméstica: 85% das mulheres entrevistadas são as responsáveis principais ou compartilham a responsabilidade financeira de seus domicílios. A relevância econômica desse fluxo de renda torna-se evidente ao observar que 46% dessas profissionais pertencem a famílias com renda mensal de até R$ 3.242.

Quanto à dinâmica de trabalho, 45% das entrevistadas dedicam entre 2 e 7 horas diárias à atividade. Segundo Adriana Colloca, presidente da Abevd, essa flexibilidade de horários é o fator determinante que permite a conciliação do trabalho com outras responsabilidades cotidianas.