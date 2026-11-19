Senado aprova fiscalização sobre liquidação do Banco Master

Uma comissão do Senado Federal aprovou a abertura de um processo de fiscalização para apurar a liquidação extrajudicial do Banco Master, determinada pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025. O foco da medida é converter a análise política em auditoria técnica sobre a atuação dos órgãos de supervisão financeira e as operações que envolveram o Banco de Brasília (BRB) antes do colapso da instituição.

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Na prática, a aprovação do plano concede ao Senado a prerrogativa de:

Convocar depoimentos: Dirigentes e ex-dirigentes das instituições envolvidas, incluindo Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, podem ser chamados a prestar esclarecimentos.

Dirigentes e ex-dirigentes das instituições envolvidas, incluindo Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, podem ser chamados a prestar esclarecimentos. Requisitar dados: A comissão tem poder para solicitar documentos, relatórios de auditoria e informações sigilosas mantidas por órgãos de controle.

A comissão tem poder para solicitar documentos, relatórios de auditoria e informações sigilosas mantidas por órgãos de controle. Ampliar o escopo: A investigação não se limita ao Master, abrangendo gestores de fundos de previdência e representantes do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

O ponto central do questionamento, impulsionado pelo senador Bittar, recai sobre a eficácia da supervisão bancária. A investigação busca determinar se a resposta do Banco Central foi tardia ou permissiva, utilizando como evidência a tentativa frustrada de aquisição do Master pelo BRB, que teria ocorrido enquanto a situação financeira da instituição já se deteriorava.

Quanto aos resultados possíveis, o mecanismo funciona em etapas: a fase de coleta de documentos e depoimentos serve para reconstruir a cadeia de decisões administrativas. Caso a comissão identifique indícios de irregularidades, a competência parlamentar permite encaminhar representações formais ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU) para a abertura de processos judiciais ou administrativos.

A liquidação do Banco Master foi decretada há exatos um ano, após a autoridade monetária constatar a incapacidade econômico-financeira da instituição e a violação de normas regulatórias. A fiscalização do Senado agora tenta definir se houve falha sistêmica de fiscalização ou omissão deliberada dos agentes reguladores.