TRF6 suspende licença de mineração na Serra do Curral por falta de consulta a quilombolas

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) determinou, por unanimidade, a suspensão da licença ambiental de um empreendimento de mineração operado pela Fleurs Global Mineração Ltda. na Serra do Curral, em Belo Horizonte. A decisão atende a recursos interpostos pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais (N'Golo), em favor da comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango.

A decisão judicial impede que o Governo de Minas Gerais analise novos pedidos de licenciamento ou realize a renovação da licença para o referido projeto. O fundamento central da suspensão é a ausência de consulta prévia à comunidade quilombola, cujas atividades culturais e religiosas ocorrem na Mata da Baleia, área situada a menos de oito quilômetros do local do empreendimento.

O processo baseia-se na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário. O tratado estabelece a obrigatoriedade de consulta prévia, livre e informada a comunidades tradicionais antes da aprovação de projetos que possam impactar seus territórios e modos de vida.

De acordo com a argumentação do MPF, a empresa teria operado sem licença ambiental por mais de seis anos. Posteriormente, obteve autorização do Estado para regularizar as atividades, porém, tal licença teria sido concedida sem a participação de órgãos federais competentes, sem a realização de estudos de impacto cultural e sem a consulta aos moradores do quilombo.

Além da questão do licenciamento, o MPF apontou que a Fleurs Global Mineração Ltda. é alvo de investigação da Polícia Federal no âmbito da Operação Rejeito. A operação apura a existência de um esquema de corrupção envolvendo servidores públicos federais e estaduais em processos de licenciamento ambiental de mineradoras.

A decisão do TRF6 segue um precedente estabelecido em 2022, quando a Justiça Federal suspendeu as licenças da Taquaril Mineração S/A (Tamisa) sob os mesmos fundamentos de ausência de consulta à comunidade Manzo Ngunzo Kaiango.

A Fleurs Global Mineração Ltda. foi procurada para manifestação sobre o caso, mas ainda não apresentou posicionamento.