A tensão subiu de repente: Sigma Lithium enfrentará novos efeitos do caso trabalhista

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou a penhora dos direitos minerários da concessão de lavra da Sigma Lithium, principal produtora de lítio do Brasil. A empresa, que opera no Vale do Jequitinhonha (MG) e possui sede no Canadá, sofreu a medida judicial para garantir o pagamento de uma indenização imposta em ação trabalhista.

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A decisão foi proferida na segunda-feira (16) pela juíza titular Patrícia Vieira Nunes de Carvalho. A sentença estabelece um prazo de 10 dias para que a Agência Nacional de Mineração (ANM) realize o registro oficial da penhora sobre os direitos minerários da Sigma Mineração, com foco específico no processo ANM nº 824.692/1971, referente à área de operação da companhia.

Além da penhora, a magistrada determinou que a ANM preste informações sobre a existência de outros títulos minerários registrados em nome da empresa, bem como a avaliação dos ativos. Caso a autarquia não possua uma avaliação prévia desses direitos, deverá fornecer os elementos técnicos necessários para que seja realizada a avaliação judicial.

Procurada para comentar a decisão, a Sigma Lithium não se manifestou.