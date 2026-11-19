Senado aprova ajuste fiscal para 2027 após acordo sobre a Lei Kandir

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (18), em dois turnos, o Projeto de Lei Complementar (PLP) enviado pelo governo federal para instituir um ajuste fiscal previsto para 2027. A aprovação da medida foi condicionada a um acordo entre o Palácio do Planalto e os parlamentares para flexibilizar a redução de repasses da União aos estados no âmbito da Lei Kandir.

Photo: Пленарное заседание Конгресса by Сенат Бразилии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Заседание Сената парламента Бразилии

O ponto central da disputa residia no volume de recursos que a União deve transferir aos estados para compensar a isenção de impostos sobre exportações. A proposta original da equipe econômica de Lula previa a redução do repasse anual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão, postergando R$ 12 bilhões em pagamentos para o período entre 2031 e 2037.

Com o acordo firmado para destravar a votação, as novas regras estabelecem:

Valor do repasse anual: fixado em R$ 2 bilhões (valor superior ao proposto originalmente, mas inferior ao anterior).

fixado em R$ 2 bilhões (valor superior ao proposto originalmente, mas inferior ao anterior). Montante postergado: R$ 8 bilhões (em vez dos R$ 12 bilhões iniciais).

R$ 8 bilhões (em vez dos R$ 12 bilhões iniciais). Cronograma de pagamento: o saldo será quitado entre 2028 e 2030.

A Lei Kandir, vigente desde 1966, isenta exportações de produtos da cobrança de impostos estaduais (ICMS), exigindo que a União compense as perdas dos governos locais. Embora a Lei Complementar 176 de 2020 tivesse assegurado R$ 58 bilhões em repasses até 2037, a tentativa do governo federal de recalibrar esse fluxo para ajustar as contas públicas gerou resistência de governadores e da oposição, que alertaram para o impacto imediato nas finanças estaduais.

Com a aprovação no Senado, o pacote fiscal segue agora para a análise da Câmara dos Deputados.